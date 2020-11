Nauen

Wie wirkt sich der enorme Bevölkerungszuwachs in den nächsten Jahren auf das Straßennetz in der Kernstadt von Nauen aus? Das war die Frage, die das Büro W & K Ingenieurgesellschaft mbH aus Potsdam klären sollte. Jetzt liegt ein Zwischenbericht zum Mobilitäts- und Verkehrskonzept vor, der im Nauener Bauausschuss vorgestellt wurde.

Dabei war laut Vorgabe der Stadtverwaltung von zusätzlich 5000 Einwohnern ausgegangen worden – insbesondere in den neuen Wohngebieten, nördlich des Bahnhofs, als auch in elf Baugebieten im Zuge der Stadterweiterung Südwest, zwischen Ketziner und Brandenburger Straße. Ebenso wurde eine Erweiterung des Gewerbegebietes Ost um 29 Hektar beleuchtet.

Kaum große Probleme

„Wir haben in dem Zusammenhang auch den Rathausplatz betrachtet. Wenn der Verkehr in der Brandenburger Straße zunimmt, bleibt der Kreisverkehr am Rathaus trotzdem leistungsfähig“, stellte Verkehrsplaner Lorenz Weisheit fest. Unter die Lupe genommen hat er mit seinem Team außerdem den Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße/B 273, die Einmündung der Karl-Liebknecht-Straße in die Brandenburger Straße, die Einmündung der Ludwig-Jahn-Straße in die B 273 sowie den Verkehr auf der Ketziner Straße. Maßgabe war jeweils die Rush Hour mit dem größten Verkehrsaufkommen, wie es hieß.

Grundsätzlich sieht Weisheit keine Probleme, außer an der Robert- Bosch-Straße. Da könnte es zu Rückstaus in die Straße aufgrund des zusätzlichen Verkehrs kommen. Sein Vorschlag: den Siemensring bis zur B 273 fortzusetzen. „Dann müssen die Fahrzeuge nicht mehr bis zum Kreisverkehr fahren.“ Um diesen neuen Knotenpunkt nicht zu überlasten, sollte es dann aber nur möglich sein, rechts hinein in die Siemensstraße und rechts herum wieder rauszufahren.

Verkehr verteilt sich recht gut

Ansonsten verteilt sich der Autoverkehr in Nauen recht gut in der Fläche, wie der Verkehrsplaner feststellen konnte. Grund sei, dass man auf vier Trassen von der B 5 in die Innenstadt kommt. Das zeitweilig eingerichtete Messgerät an der Ketziner Straße hatte weniger als 400 Fahrzeuge pro Stunde regis-triert. Fest steht schon jetzt, dass eine Spange zwischen Ketziner und Brandenburger Straße eingerichtet werden soll, um den Verkehr aus den bestehenden und geplanten Wohngebieten abzuleiten.

An den beiden Knotenpunkten empfiehlt auch Weisheit den Bau von Kreisverkehren. Für den an der Ketziner Straße hat die Stadtverwaltung jetzt den Planungsauftrag ausgelöst. Für die Anbindung an die Brandenburger Straße sei laut einer Untersuchung zwar kein Kreisverkehr zwingend notwendig. „Wir würden als Verwaltung dort aber trotzdem sehr gerne einen Kreisverkehr sehen“, sagte Gunther App von der Stadtverwaltung.

Radwegenetz soll verbessert werden

Darüber hinaus bestand die Aufgabe für das Ingenieurbüro darin, Möglichkeiten für die Verbesserung des Radwegenetzes auszuloten, um damit den Autoverkehr zu reduzieren. Wichtig dabei: „Nur attraktive Radverkehrsanlagen werden genutzt“, so die Erfahrung von Weisheit.

Eine Variante wäre somit die Reaktivierung der ehemaligen Gleis-Trasse zwischen der Berliner Straße (B 273) und dem Bahnhof. „Der Bahnhof ist eines der wesentlichen innerstädtischen Ziele.“ Mit dieser separaten Führung für Radfahrer und Fußgänger gebe es zudem eine direkte Anbindung zum Oberstufenzentrum, zum Stadtbad und zum Gewerbegebiet Ost, hieß es. Zudem würde der Radverkehr auf der B 273 reduziert.

Alternative für Radfahrer

Außerdem schlägt das Büro vor, die Ziegel- und die Schützenstraße zu Fahrradstraßen umzufunktionieren. Damit würde man den Radlern eine Alternative bieten, da das Fahrradfahren auf der Brandenburger Straße nur bedingt möglich ist, aufgrund des engen Querschnittes der Fahrbahn. Fahrstreifen abzuteilen sei dort, aber auch in der Ketziner Straße, aus Platzgründen nicht möglich.

Der Planer glaubt, dass Fahrradstraßen letztlich auch von den Anwohnern akzeptiert werden. „Man sollte sie aber mitnehmen und es ihnen erklären. Letztlich führt es zur Beruhigung des Verkehrs in den Straßen.“ Die Höchstgeschwindigkeit in solchen Abschnitten läge bei 30 km/h, Radler dürfen nicht behindert werden und sollten an Knotenpunkten und Einmündungen Vorrang haben, so Weisheit.

Nachbesserungen beim Stadtbus

Er hat auch den Öffentlichen Nahverkehr untersucht. So ist der Stadtbus aus seiner Sicht wegen seiner Linienführung derzeit nicht besonders alltagstauglich. „Die Linienführung ändert sich mehrmals am Tag und müsste erst einmal so gestaltet werden, dass mehr damit gefahren wird“, so Weisheit, der außerdem den ruhenden Verkehr betrachtet hat. Denn mit der Zunahme der Einwohner wird auch die Zahl der Pendler steigen.

Somit geht man davon aus, dass unter anderem der Parkplatz am Bahnhof auf Dauer nicht mehr ausreichen wird. Denn schon jetzt ist er zeitweilig nahezu ausgelastet. Das Gleiche gilt für den Sägewerksplatz. So droht, dass Autofahrer in Nebenstraßen ausweichen und dort alles zuparken. Somit gibt es die Empfehlung, die Kapazitäten der Parkplätze zu erweitern, aber auch eine Parkraumbewirtschaftung einzuführen.

Wenn die endgültige Fassung des Konzeptes vorliegt, dann soll darüber mit den Bürgern diskutiert werden. Wegen Corona wird dies aber womöglich nur in virtueller Form geschehen können.

Von Andreas Kaatz