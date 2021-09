Nauen

Über die Vergabe von Straßennamen in neuen Wohngebieten wird in Nauen regelmäßig diskutiert, denn die Stadt wächst. Neue Verkehrswege kommen ständig dazu. Einig ist man sich darin, dass auch verdienten Nauenern beziehungsweise Menschen, die mit der Stadt etwas zu tun hatten, die Ehre zuteil werden sollte. Das war auch in jüngster Vergangenheit nicht anders. Namen wie Rudolph von Baußen, der im 19. Jahrhundert erfolgreich Bürgermeister in Nauen war, und der frühere, 1878 zum Superintendenten ernannte Robert Stürzebein sind nur zwei Beispiele.

Aber auch nach Friedrich Wilhelm Stöcker, der jetzt 100 geworden wäre, ist eine kleine Straße südlich der Schützenstraße benannt. Dessen Witwe wohnt noch immer in Nauen. Für Brigitte Stöcker kam es damals überraschend, dass eine Straße nach ihrem 1990 verstorbenen Mann benannt wurde. „Ich hatte nichts dagegen, aber ich wäre als Angehörige gern vorher darüber informiert worden“, sagt sie. Vor etwa zehn Jahren sei das Schild aufgestellt worden.

Verärgert wegen des fehlenden Vornamens

Geärgert hatte sich die Nauenerin allerdings schon damals, dass nicht auch der Vorname ihres Mannes, nämlich Friedrich Wilhelm, mit auf das Straßenschild kam. Und jetzt ärgert es sie um so mehr. Denn als sie unlängst die Zeitung aufschlug, las sie einen Artikel über Brieselang. Darin ging es um den 1835 in Halberstadt geborenen Theologen Adolf Stöcker.

Nach diesem ist eine Straße in Brieselang benannt und derzeit läuft in der Gemeinde die Diskussion darüber, die Straße umzubenennen. Denn Adolf Stöcker gilt als Vorreiter nationalsozialistischer Ideologie. Er soll sich selber als Vater der antisemitischen Bewegung bezeichnet haben. Das geht aus Recherchen der Brieselanger Gemeindeverwaltung hervor.

In Nauen geboren

„Mit diesem Stöcker haben wir definitiv nichts zu tun“, stellt Brigitte Stöcker klar. Sie befürchtet nun Verwechslungen, denn „da wohnen ja auch Leute in der Stöckerstraße“. Angesprochen sei sie darauf aber bisher noch nicht von den Nauenern. Sie hätte gern, dass wenigstens im Nachhinein der Vorname mit aufs Straßenschild kommt, damit eben nicht Irrtümer entstehen. „Mein Mann ist in Nauen geboren und in Nauen gestorben“, sagt Brigitte Stöcker, die 1938 mit ihren Eltern nach Nauen gekommen war.

Doch wer war Friedrich Wilhelm Stöcker? Geboren wurde er am 15. Mai 1921 in Nauen. Nach dem Kriegsdienst hatte man ihn 1947 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen. Er studierte an der Humboldt-Uni in Berlin Biologie und wurde 1957 Lektor beim Gustav-Fischer-Verlag in Jena. 1963 rief er die Zeitschrift „Biologische Rundschau“ ins Leben und betreute als wissenschaftlicher Redakteur von 1975 bis 1987 die Teilbände der „Wörterbücher der Biologie“.

Interesse an Heimatgeschichte

Großes Interesse entwickelte er mit der Zeit für die Heimatgeschichte. Später wurde er dann sogar zum Kreisdenkmalpfleger berufen, heißt es 1997 in einer Zuarbeit des damaligen Museums der Stadt Nauen an die Stadtverwaltung.

„Er unterstützte in hohem Maße das fachlich führungslose Museum und verfasste mehrere wissenschaftliche Heimatbeiträge, deren Veröffentlichung teilweise durch engstirnige ’sozialistische’ Entscheidungen verhindert wurden, mit denen der Kreisdenkmalpfleger häufig in Konflikt geriet, so dass er dieses Amt 1987 resigniert niederlegte“, heißt es wörtlich. Am 14. Februar 1990 starb Friedrich Wilhelm Stöcker.

Mehrere Artikel verfasst

Brigitte Stöcker erinnert sich daran, dass ihr Mann viel unterwegs war und Denkmalobjekte erfasst hat, die damals nicht so bekannt waren. Dazu hätten unter anderem auch die Mumien in der Dorfkirche in Berge gehört, sagt sie. Aber auch nach Groß Behnitz sei er gefahren, wo unter anderem das Oranienburger Tor steht. „Er hat sich wirklich sehr für das Thema interessiert.“

Mehrere Artikel verfasste Stöcker auch im Heft „Wanderungen durch den Kreis Nauen“, das durch den Kulturbund der DDR herausgegeben worden ist.

So listete er in der ersten Ausgabe die Denkmale im damaligen Kreis Nauen auf – von B wie Berge bis Z wie Zeestow. In einer anderen Ausgabe geht es darum, wie alt die Kreisstadt Nauen ist und was der Name Nauen bedeutet.

Von Andreas Kaatz