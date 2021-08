Nauen

Ferienzeit ist auch in Nauen Bauzeit an Schulen und Horten. Und da hat die Stadt gleich mehrere Projekte vorzuweisen. Eines davon, das eigentlich schon längere Zeit fertig sein sollte: das Multifunktionsgebäude an der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule mit Grundschulteil. Zum Schuljahresbeginn konnte es endlich in Betrieb genommen werden, die Schüler nehmen dort bereits das Mittagessen ein.

„Wir haben 120 Sitzplätze an Tischen, bei Veranstaltungen werden es bis zu 300 Sitzplätze sein“, sagt Fachbereichsleiter Andreas Zahn. Noch nicht eingerichtet ist indes der langgezogene Vorraum zum Schulgebäude hin. Notwendig seien allerdings noch Arbeiten am Gehweg der Kreuztaler Straße. Denn der Bürgersteig hat eine Neigung zum Gebäude, so dass das Regenwasser dorthin läuft. Ursprünglich sollte dies im Zusammenhang mit der geplanten Erneuerung der Kreuztaler Straße behoben sein.

Eröffnung im September

Deren Ausbau verzögert sich jedoch. Offiziell eröffnet werden soll das Multifunktionsgebäude voraussichtlich am Tag der Städtebauförderung am 17. September. Denn schließlich sind viele Fördermittel in das Projekt geflossen.

Im Bestandsgebäude der Arco-Schule ist schon eine Menge passiert. Dort werden nun die Toiletten weiter erneuert. Von den vier verbliebenen WC-Anlagen sollen zwei im September fertig sein, die übrigen bis Weihnachten.

Nicht so gut läuft es hingegen beim Umbau der Villa der früheren Kita „8. März“ zu einem Hort. „Beim Hortumbau wird es eine Kostensteigerung geben. Aber unklar ist noch, wie hoch diese sein wird“, sagt Zahn. Er hofft, dass der Differenzbetrag auch mit Hilfe weiterer Fördermittel aufgebracht werden kann.

Termin ist nicht zu halten

Und damit nicht genug: Der Termin Ende Oktober für die Fertigstellung ist offenbar nicht zu halten. Voraussichtlich wird es jetzt erst Ende Februar/Anfang März der Fall sein. Als Grund nannte der Fachbereichsleiter Lieferschwierigkeiten beim Material. So fehlt es an Holz für die Dachdeckerarbeiten sowie an Stahl für die große Treppe.

Das Problem ist aber, dass die Hortkinder laut Vereinbarung mit der Kita Bunte Umwelt in der Paul-Jerchel-Straße bis Ende Januar die Räume dort verlassen müssten. „Wir sind aber mit dem Träger wegen einer Verlängerung in guten Gesprächen“, sagt Zahn.

Im September fertig

Besser geht es beim Hortneubau auf dem Gelände der Arco-Schule voran, in den die Stadt mit Hilfe von Fördermitteln etwa 3,6 bis 3,7 Millionen Euro investiert. „Der Hort soll im September fertiggestellt werden“, sagt Andreas Zahn. 150 Plätze wird die Einrichtung künftig bereit halten. Es soll vier kombinierte Hort-/Klassenzimmer geben – ausgestattet mit interaktiven Tafeln –, in denen die 1. Klassen unterrichtet werden.

Der Sport- beziehungsweise Bewegungsraum sei nahezu fertig, wie Andreas Zahn sagt. Die Grundschüler könnten dort später sogar Basketball spielen. Am Abend stehe der Raum dann auch Vereinen zur Verfügung – etwa für Aerobic oder Reha-Sport. Eine entsprechende Gebührensatzung soll noch erarbeitet werden. Des Weiteren wird es künftig einen extra schallgedämmten Raum zum Tanzen, einen Bauraum sowie eine Bibliothek geben. Dabei handelt es sich um Ideen, die die Schüler im Zuge des Projektes Stadtentdecker eingebracht haben.

Investition in der Kollwitz-Schule

30 500 Euro hat die Stadt in den Ferien in der Käthe-Kollwitz-Grundschule ausgegeben. So wurden zwei Klassenräume, ein Treppenhaus und ein Flur gemalert sowie in den WC’s der Schüler und Lehrer Trennwände austauscht. Aber auch in der Grundschule am Lindenplatz ist bis kurz vor Schulbeginn gearbeitet worden. Dort erfolgten umfangreiche Renovierungsarbeiten bis hin zur Erneuerung von Fußböden.

Internetkabel wurden verlegt und LAN-Steckdosen installiert, ebenso eine Brandmeldeanlage. Zudem hat sich in den Büros der Schulleitung sowie im Lehrerzimmer etwas getan, so dass die Arbeitsbedingungen dort jetzt deutlich besser sind, wie Zahn sagt. Im nächsten Jahr, in den Sommerferien, folgen dann noch die Strangsanierung und die WC-Erneuerung.

Darüber hinaus wurden im Goethegymnasium Malerarbeiten durchgeführt und Fußböden erneuert. Und in der Kita in Markee erfolgten im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen unter anderem umfangreiche Elektro-, Tischler- und Malerarbeiten.

Von Andreas Kaatz