Von Juhnke bis Pitt: Viele Filmstars drehten in der Ackerbürgerstadt

Nauen

Was haben Harald Juhnke, Erwin Geschonneck und Brad Pitt gemeinsam? Sie gehören zu den bekannten Schauspielern, die bei Filmdreharbeiten in Nauen dabei waren. In den letzten Jahrzehnten diente die einstige Ackerbürgerstadt, vor allem die Altstadt, immer wieder mal als Kulisse für Spielfilme verschiedener Art. Deshalb hatte der Verein Nauener Heimatfreunde für den dritten Winterabendvortrag im Richart-Hof genau dieses Thema ausgewählt. Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Johl stellte das Geschehen um den Dreh der bekanntesten Filme vor.

Zahlreiche Zuhörer hatten die Dreharbeiten in den Jahren miterlebt. Aber selbst Johl räumte ein, nicht alle der Filme zu kennen. Er forderte die Filmenthusiasten, die sich zum Vortrag am Donnerstagabend versammelt hatten, auf, ihre Erlebnisse und Ortskenntnisse in der Diskussion kundzutun.

Auch Groß Behnitz war Filmkulisse

Schon in den 30er-Jahren des vorigen Jahrhunderts wählten sich Filmemacher Nauen und die umliegenden Dörfer als Drehort aus. 1935 wurden in der Brandenburger Straße Sequenzen des Filmes „Die Werft zum grauen Hecht“ mit Marianne Hope und Oskar Sima aufgenommen, 1939 in Groß Behnitz für den Streifen „Zwei Welten“ mit Marianne Simson und Kristina Söderbaum. Die Tochter des letzten Besitzers der Gastwirtschaft „Zum Landhaus“ in der Mittelstraße 5 kann sich trotz ihrer 90 Jahre noch gut an diese Episode erinnern. „Die Filmcrew wohnte bei uns im ’Landhaus’ und die Schauspieler im ’Berliner Hof’, in der heutigen Goethestraße. Gedreht wurde vor dem Herrenhaus der Familie von Borsig. Dazu war die Treppe mit Hortensien geschmückt.“ Nach Abschluss der Arbeiten schenkten die Filmemacher ihrer Mutter die Blumen, erzählte die Seniorin.

Dreharbeiten für zwei Stunden unterbrochen

Zu DDR-Zeiten entstanden in Nauen Szenen für „Jakob der Lügner“ (1974) mit Erwin Geschonneck und Henry Hübchen in der Goethestraße, für „ Sabine Wulff“ (1978) mit Karin Düwel und Jutta Wachowiak in der Altstadt sowie für „Solo Sunny“ mit Renate Krößner und Fred Düren (1980) in der Marktstraße.

Ein besonderes Ereignis für die Stadt war 2008 der Dreh für den Quentin Tarantino-Film „Inglourious Basterds“(Unrühmliche Mistkerle). In der Neuen Straße wurde ein französisches Lokal aufgebaut, in dem Soldaten einen Vergeltungsschlag gegen die Deutschen planten.

In der Nauener Altstadt, die zur Filmkulisse für den Film „Inglourious Basterds“ wurde. Fahrzeuge und Bauzäune versperren den Blick. Quelle: MAZ

Doch die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden. Nauens Damaliger Bürgermeister Detlef Fleischmann, Ehrenmitglied des Vereins der Heimatfreunde, erinnerte sich: „Am Tag der Dreharbeiten gab es wie jedes Jahr einen Fackelzug durch die Neue Straße. Auch der weltbekannte Quentin Tarantino konnte die zweistündige Drehpause nicht verhindern. Zwei Jahre später bekam Darsteller Christoph Waltz den Oscar für seine Rolle in „Inglourious Basterds“ als bester Nebendarsteller.

Der zweite Teil des Vortrags ist am 26. März

Nach der Wende war Harald Juhnke, der die Hauptrolle in dem Film „Der Trinker“ spielte, in Nauen, in der Goethestraße, aktiv. Neben Juhnke spielten auch Jutta Wachowiak und Eberhardt Esche mit. Zu einigen Filmen zeigte Wolfgang Johl am Donnerstagabend die Trailer. Zum „Trinker“ war der Trailer etwas länger. Den Zuschauern wurde bewusst, mit welch großer Intensität Harald Juhnke diese Rolle gestaltete.

Der zweite Teil des Vortrages „Filmen in Nauen“ beginnt am 26. März um 18 Uhr im Richart-Hof.

Von Helmut Augustiniak