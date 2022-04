Nauen

Schon in der Umkleidekabine beginnt das erste Frozzeln. Nauens Bürgermeister Manuel Meger streift sich sein knallrotes Union-Trikot über. Jethro Reinhardt, Abteilungsleiter Fußball beim VfL Nauen und Spieler für die zweite Männermannschaft, schnürt währenddessen seine nagelneuen Töppen fest. Der 42-Jährige trägt ein blau-weißes Hertha-Trikot. Das ist fast schon antik. In der Tat: „Ist von 1990“, sagt er.

Im Vorfeld des Berliner Bundesliga-Stadtderbys zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin, das am Sonnabend, 9. April 2022, um 18.30 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen wird, kribbelt es längst auch bei den Fans gewaltig. Das geht Manuel Meger und Jethro Reinhardt nicht anders, wie sie erzählen, während es bei leichtem Nieselregen nun raus auf den Platz an der Ludwig-Jahn-Straße am Nauener Ortsrand geht.

Hertha BSC versus Union Berlin – Reinhardt und Meger seit Jahrzehnten eingefleischte Fans

Hertha gegen Union – Reinhardt und Meger sind eingefleischte Fans, seit vielen Jahren, gar Jahrzehnten. „Kurz nach der Wende war ich mit meinem Vater im Stadion, bei einem Bayern-Spiel“, erinnert sich Reinhardt. „Ich habe aber nur auf den Hertha-Fanblock geschaut, was da abging. Damit war für mich alles klar, seitdem bin ich Hertha-Fan“. In guten wie in schlechten Zeiten. Denn: „Seinen Verein sucht man sich halt nicht aus, der wird einem gegeben“, fügt er schmunzelnd an.

Jethro Reinhardt (l.) und Bürgermeister Manuel Meger (r.) stellten sich im Fanduell auf dem Sportplatz in Nauen. Quelle: Sebastian Morgner

Manuel Meger nickt zustimmend. Ihm erging es nicht viel anders. „Ich war vor 20 Jahren mal bei einem Union-Spiel im Jahnsportpark“, kann er sich ebenso gut erinnern. „Seitdem hat es mich gepackt, bin ich regelmäßig bei den Spielen dabei, auch auswärts.“ Seit einem guten Jahrzehnt ist er inzwischen auch Dauerkarteninhaber der „Eisernen“, regelmäßig in der „Alten Försterei“ dabei, der Heimstätte des Berliner Kultclubs.

Nauens Bürgermeister Manuel Meger: „Union kann, Hertha muss gewinnen“

Auf das Stadtderby im Olympiastadion guckt Meger recht entspannt: „Wir haben in der vergangenen Woche bereits unser Saisonziel erreicht“, freut er sich, „die 41 Punkte“. Damit steht Union Berlin aktuell auf Tabellenplatz sieben. Ganz anders als die Hertha, die mit 26 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz rangiert (17.). „Union kann, Hertha muss gewinnen“, weiß Manuel Meger. Und diesmal nickt Jethro Reinhardt zustimmend. Der 42-Jährige ist Kummer gewöhnt. „Na klar kann man mit dieser Saison nicht zufrieden sein.“ Zu seinem Verein steht er trotzdem, „ich würde mit Hertha auch in die dritte Liga gehen. Man wechselt seinen Verein einfach nicht“, sagt er.

Soweit kommt es hoffentlich so schnell nicht. Und Reinhardt demonstriert an diesem Nachmittag auch gleich, wie es gehen kann. Denn die MAZ hat die beiden Nauener im Vorfeld des Derbys zum Duell auf den Sportplatz geladen. Ob dessen Ausgang schon eine Tendenz für das Bundesliga-Duell vorgibt? Wenn es nach Jethro Reinhardt geht, auf jeden Fall. Denn beim Elfmeterschießen – sowohl Meger als auch Reinhardt treten fünf Mal an – hat der Hertha-Fan die Nase ganz klar vorn. Während er seine Schüsse sicher verwandelt, hält er im Gegenzug gleich zwei Mal gegen Meger. Ob das schon das erste Nervenflattern vor dem großen Duell sei? Mitnichten, befindet der Bürgermeister. „Aber der letzte war wirklich schlecht von mir geschossen“, räumt er selbstkritisch ein. Als kleinen Bonus messen sich die beiden mit MAZ-Redaktionsleiter Sebastian Morgner – auch zur Freude der Handvoll Zaungäste – anschließend noch im Lattenschießen. Und hier hat Meger dann die Nase ganz klar vorn. Sauber zirkelt er das Leder maßgenau an die Torlatte, während seine Kontrahenten ebenso sauber deutlich übers Ziel hinausschießen.

Im Fanduell behielt Jethro Reinhardt (l.) für seine Hertha die Nase vorn und jubelte am Ende. Quelle: Sebastian Morgner

Nach langer Corona-Pause: Endlich wieder als Zuschauer bei der Bundesliga im Olympiastadion Berlin

Länger schon sei er coronabedingt nicht mehr live im Olympiastadion gewesen, verrät Reinhardt dann. Das treibe die Vorfreude auf den Fußballabend noch einmal zusätzlich hoch. Meger kann das gut verstehen, wenngleich er auch nachschiebt: „Nichts geht über die ,Alte Försterei’, die Stimmung dort ist einfach einzigartig, mit nichts zu vergleichen.“ Für die Fans spiele gerade das Drumherum um so ein Spiel eben eine große Rolle.

MAZ-Sportreporter Axel Eifert zählte genau mit. Quelle: Sebastian Morgner

Warum sich die Hertha in dieser Saison so schwer tut? „Sie haben gute Spieler, aber keine Mannschaft“, meint Manuel Meger. Das sieht Jethro Reinhardt ähnlich. Der Sonnabend könnte für ihn in einem Wechselbad der Gefühle enden. „14 Uhr haben wir mit Nauen unser eigenes Heimspiel gegen Lok Potsdam. Wir spielen zu Hause, da spielen wir immer auf Sieg“, sagt er. Zumal die Nauener zuletzt einen Lauf hatten, aktuell auf Platz acht in der Landesklasse stehen. Anschließend geht es für ihn dann ins Olympiastadion. Macht seine Hertha es ihm nach und holt gegen Union drei Punkte, könnte sie im Idealfall damit die Abstiegsränge verlassen.

Von Nadine Bieneck