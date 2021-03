Nauen

Auch zum Schluss konnte keine Einigung unter den Stadtverordneten erzielt werden. In seiner Sitzung am Montagabend verabschiedete das Stadtparlament den Satzungsbeschluss zum B-Plan „Brandenburger Straße“ mit 17 Ja- und zehn Nein-Stimmen. Jetzt muss der Landkreis darüber entscheiden.

Die betreffende Fläche ist rund 4,16 Hektar groß. Dort sollen Ein- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Das ist auch unstrittig. Knackpunkt ist das geplante Nahversorgungszentrum. Dort soll ein Vollsortimenter mit bis zu 2500 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Für einige Stadtverordnete ist das aber deutlich zu viel für ein Nahversorgungszentrum. Sie befürchten eine zu große Konkurrenz unter anderem für den Einzelhandelsstandort Altstadt.

Famila kritisiert Größenordnung

Aber nicht nur um die Innenstadt macht man sich Sorgen. Aus Kiel war eigens zu diesem Tagesordnungspunkt Famila-Geschäftsführer Christian Lahrtz angereist. Das Unternehmen betreibt einen Supermarkt im Luch-Center, für den es künftig schwer werden könnte, wenn das neue Projekt an der Brandenburger Straße umgesetzt wird.

„Es geht uns nicht darum, Wettbewerb zu verhindern, sondern die Größenordnung ist fragwürdig“, so der Geschäftsführer. Denn der geplante Vollsortimenter werde so groß sein wie Famila jetzt schon ist und im Kern das Gleiche anbieten. Und auch über die angekündigten Umsatzziele ist Lahrtz verwundert. Denn von mehr als 10 Millionen Euro pro Jahr sei die Rede. Von einem Nahversorger könne man da schon lange nicht mehr reden..

Umverteilung wird es geben

„Die Frage ist, woher das kommen soll. So viele Menschen können gar nicht nach Nauen ziehen. Es wird eine Umverteilung geben, die zu unseren Lasten geht“, ist der Geschäftsführer überzeugt. Er hält nur 1200 bis 1500 Quadratmeter für angemessen an dem neuen Standort.

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) steht dem neuen Projekt nach wie vor positiv gegenüber. „Der Investor hat sich nach dem Entwurf des geänderten Flächennutzungsplanes gerichtet. Wir wollen wachsen, aber müssen dann auch mit der Infrastruktur hinterher kommen. Das ist ein erster Schritt“, so das Stadtoberhaupt.

„Nah und Gut“ soll erhalten bleiben

Meger verweist auf die schon realisierten und auch noch geplanten Wohngebiete zwischen Ketziner und Brandenburger Straße. Dort werden noch sehr viele Menschen hinziehen, die somit Einkaufsmöglichkeiten brauchen. „Wir wollen auch den Verkehr aus der Stadt herausbekommen. Das ist mir wichtig.“

Und etwas anderes sei ihm ebenfalls wichtig, „nämlich dass mit dem Vollsortimenter nicht der Laden in der Altstadt kaputt geht“. Gemeint ist der „Nah und Gut“ in der Mittelstraße, der zum Edeka-Konzern gehört. Der geplante neue Supermarkt in der Brandenburger Straße soll ein Edeka werden, wie Meger sagte. Sobald die Betreiberin den Markt in der Mittelstraße irgendwann nicht mehr selber führen will, soll der neue Edeka ihn als Außenstelle weiter betreiben. So lauteten die Absprachen mit dem Investor, wie Meger sagte. Eventuell könnte es 2023 soweit sein.

Rechtliche Bedenken

Und Meger sieht noch weitere Vorteile für die Stadt, die mit dem neuen Bauprojekt einher gehen. So wird sich der Investor finanziell am geplanten Kreisverkehr in der Brandenburger Straße beteiligen. Dies ist im städtebaulichen Vertrag so festgehalten, ebenso wie der Passus zur Baustraße. Über diese soll der Verkehr zu den Baugebieten zwischen Ketziner und Brandenburger Straße abgewickelt werden, um die Ziegelstraße nicht zu belasten.

Raimond Heydt von der Fraktion SPD, Grüne, Linke und Bunte Liste überzeugt das nicht. „Wir haben rechtliche Bedenken geltend gemacht“, sagt er. Die Ansiedlung eines Vollsortimenters mit einem ergänzenden Angebot zum zentralen Versorgungsbereich Altstadt sei an diesem Standort nicht zulässig. Darauf wolle man das Bauordnungsamt des Landkreises auch noch einmal speziell aufmerksam machen.

Neben negativen Auswirkungen auf Famila fürchtet man einen zusätzlichen Druck auf die Altstadt. Dort habe es der Handel ohnehin schon nicht leicht, wie Geschäftsschließungen in der Vergangenheit zeigen würden. Die Stadt müsse die Rahmenbedingungen schaffen, „um die Altstadt als lebendigen Ort zu erhalten. Das ist auch im Einzelhandelskonzept so gewollt“, sagt Heydt.

