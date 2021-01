Nauen

Wie verbringen die Tiere den Winter? Für Fritz ist die Sache klar. „Der Bär schläft“, meint er. Naja, nicht ganz. Die Handpuppen Lisa, Leo und Lara klären auf: „Einige Tiere machen Winterschlaf, aber der Bär hält Winterruhe und frisst auch mal zwischendurch.“ Wieder was gelernt in der Kinderkonferenz der Kita des privaten Leonardo-da-Vinci-Campus’ in Nauen.

Jeden Morgen erwecken Claudia Rockenfeld (auf englisch), Elisabeth Haseloff und Fabio Vollmer die Puppen zum Leben und bringen den Kindern spielerisch ein neues Thema nahe. Diesmal geht es eine Woche lang um die Tiere im Winter. Normalerweise würde das Publikum im Raum viel größer sein. Jetzt kann aber nur eine Gruppe als Live-Publikum teilnehmen. Gesungen werden darf auch nicht, nur geklatscht, gestampft oder gesummt. Alles wegen Corona. Auf einer großen Leinwand sind die Kinder zu sehen, die von Zuhause zugeschaltet werden, sowie jene aus den anderen Räumen der Kita.

Digital seit dem Lockdown

„Seit März vergangenen Jahres sind wir im Krisenmanagement“, sagt Kita-Leiterin Corinna Grütz. Seit elf Jahren gibt es die Kinderkonferenz, in der alle den Tag begrüßt haben, Themen besprochen und Fotos oder Postkarten gezeigt wurden. Mit Beginn der Corona-Zeit war damit zwangsläufig Schluss. Mit dem Lockdown vor Weihnachten startete dann die Variante der digitalen Übertragung. „Wir haben in zwei Wochen gelernt, das technisch umzusetzen und die Konferenz nach Hause geschaltet.“

Es ist trotz allem eine Notvariante, aber so können wenigstens alle Kinder ein bisschen teilhaben am morgendlichen Show-Programm. Und die gute technische Ausstattung am Campus ist keinesfalls selbstverständlich, wie Kita-Leiterin Corinna Grütz weiß. Sie engagiert sich mit ihrer Einrichtung im Netzwerk der Konsultations-Kitas im Land Brandenburg und weiß, dass in vielen Einrichtungen kaum Technik für Videokonferenzen oder digitales Lernen vorhanden ist. „Kita-Digitalisierung wurde überhaupt noch nicht gedacht. Viele Kitas sind nicht dafür ausgestattet, Live-Konferenzen durchzuführen.“, kritisiert sie.

Direkte Gespräch nicht möglich

Aber die Digitalisierung hilft auch sonst, um den Alltag in der Kita trotz Hygienebestimmungen zu bewältigen. Beispielsweise beim Kontakt mit den Eltern. Die müssen nämlich ihre Kinder jetzt gleich am Eingang abgeben und die Einrichtung danach sofort wieder verlassen. Zeit für einen Plausch mit den Erziehern gibt es nicht mehr. Damit sie trotzdem auf dem Laufenden bleiben, wie es ihrem Kind am Tage geht, können sie seit dem Frühjahr das Kita-Forum, eine digitale Plattform, nutzen.

„Die Bezugserzieher fotografieren die Kinder in bestimmten Situationen und stellen die Bilder dort ein. Und sie schreiben, was die Kinder gemacht haben“, sagt die Leiterin. Außerdem können sich die Eltern per Telefon oder E-Mail bei Bedarf melden, aber auch umgekehrt ist dies möglich. Der Elternabend funktioniert zudem als Videokonferenz per Live-Stream. 79 Eltern hatten sich zuletzt zugeschaltet.

Service-Videos für die Eltern

Damit nicht genug: So sind Märchen-Videos für die Kinder, aber auch Service-Videos für die Eltern entstanden, die sie sich abrufen können. „Beispielsweise haben wir einen Ratgeber zum Thema Nuckel oder dazu, wie man den Stift oder das Besteck richtig hält“, sagt der stellvertretende Kita-Leiter Benjamin Lindner. „Es ist ein gutes Format, um die Eltern zu erreichen.“ Weitere Filme, auch für Kinder, sollen folgen. Und dies sei etwas, was sicherlich auch nach Corona Bestand haben werde, wie Lindner meint.

Neben diesen Dingen wünschen sich die Kita-Erzieherinnen und Erzieher aber auch Unterstützung von der Politik. Denn mit Corona-Beginn musste das Konzept umgestellt werden. „Vorher konnten sich die Kinder den Raum, die Spielpartner und Erzieher aussuchen“, sagt Corinna Grütz. „Jetzt sind sie allerdings in starren Gruppen, und dadurch ist auch die Selbstbestimmung etwas eingeschränkt.“

Höherer Personalaufwand

Die Folge: Der Gruppen-Betrieb erfordert einen höheren Personalaufwand, aber es gebe keine zusätzlichen Mittel, so die Leiterin. „Wir haben noch Glück, dass keine Kollegen ausgefallen sind. Aber von einigen Konsultations-Kitas habe ich gehört, dass 20 Prozent der Erzieher oder mehr fehlen.“ Lindner ergänzt: „Wir haben auch ältere Kollegen, die eher mal ausfallen können. Dann würden wir in Bedrängnis kommen, die Betreuung sicherzustellen.“

Derzeit sind am Campus mehr als 80 Prozent der 112 Kinder in der Kita. „Wir sind auch grundsätzlich dafür, dass die Kita aufbleibt, so dass dadurch für mehr Bildungsgerechtigkeit gesorgt wird. Aber dafür ist eben zusätzliches Personal notwendig“, sagt die Leiterin.

Impfen für Erzieher

Sie plädiert auch dafür, dass Kita-Erzieher bezüglich des Impfens gegen Corona bereits in die zweite Gruppe aufgenommen werden. Sei doch das Risiko, sich anzustecken, sehr groß. „Die Erzieher sind schutzlos. Denn es ist nicht möglich, im frühkindlichen Bereich mit Masken zu arbeiten.“ Die Kinder würden damit nicht klar kommen.

Inwieweit die Erzieher in ihrer Einrichtung sich tatsächlich impfen lassen würden, kann Corinna Grütz noch nicht sagen. „Wir werden demnächst darüber sprechen. Aber es muss zumindest die Möglichkeit zum Impfen geschaffen werden.“ Zudem sei man sich im Netzwerk der Konsultations-Kitas einig, dass Schnelltests für die Mitarbeiter finanziert werden müssten.

