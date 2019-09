Nauen diskutiert: Wie viel Wachstum verträgt die Stadt noch?

Nauen

Wie viel Zuzug verträgt die Stadt Nauen noch? Sollen sich die Gewerbeflächen verdoppeln? Wie kann man die Verkehrsströme im Zukunft lenken, damit die vorhandenen Straßen nicht überlastet werden?

Dies sind nur einige der Fragen, deren Lösung dringend erforderlich ist. Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes für die Kernstadt soll nun der Grundstein dafür gelegt werden.

Die Stadtverordneten haben dazu jetzt einen Beschluss gefasst. Ziel ist es, die Entwicklungspotenziale in Form von Wohnbau- und Gewerbeflächen für die nächsten 15 Jahre festzulegen.

So wird unter anderem daran gedacht, im Südwesten der Kernstadt sowie im Norden weitere Flächen für Wohnungsbau auszuweisen. Darüber hinaus sollen aber auch Erweiterungsflächen für Schulen eine Rolle spielen.

Am Beginn der Diskussion

„Wir sind am Beginn der Diskussion“, machte Nauens Bauamtsleiter bereits in der Sitzung des Hauptausschusses deutlich. Rund 2000 Wohneinheiten könnten entstehen. „Es geht um ein Einwohnerwachstum, wie es Nauen in den letzten 50 Jahren nicht erlebt hat“, sagte er. Im Gespräch ist ein Zuwachs von 6000 bis zu 8000 Menschen.

Beteiligung der Bürger Die erste Bürgerdiskussion zum Vorentwurf des geänderten Flächennutzungsplanes findet am 24. Oktober in der Aula des Goethegymnasiums statt. Voraussichtlich am 4. Dezember wird es eine Stadtentwicklungsdiskussion zum Leitbildentwurf geben. Bereits am 21. November wird der Entwurf für das neue Leitbild im Ausschuss für Bauen präsentiert.

Jedoch wollen Verwaltung und Stadtverordnete nicht allein darüber entscheiden. Stattdessen sollen die Einwohner in die Diskussion einbezogen werden. So sind eine öffentliche Leitbild-Debatte sowie ein Forum zum Flächennutzungsplan vorgesehen. Geklärt werden soll, wo sich Nauen in den nächsten 10 bis 15 Jahren sehen will und ob das maximal Mögliche an Einwohnerzuwachs überhaupt gewünscht ist.

200 Hektar Grünausgleich

„Bis zum Jahresende 2020 wollen wir eventuell zu einem fertigen Flächennutzungsplan kommen“, sagte Lehmann. Und dabei gehe es nicht nur um die Erweiterungsflächen allein.

Die jetzt von einem Planungsbüro vorgeschlagenen Baugebiete würden nämlich auch rund 200 Hektar Grünausgleichsflächen nach sich ziehen. Allein für die Verdopplung der Gewerbeareale wären es 80 Hektar, die in der Umgebung liegen müssen.

Zu einer ersten öffentlichen Diskussion zum Entwurf des geänderten Flächennutzungsplanes lud für Donnerstagabend die Plattform Stadtentwicklung Nauen auf den Da-Vinci-Campus ein. Die Stadtverordneten Raimond Heydt (Piraten) sowie Robert Borchert und Oliver Kratzsch (beide SPD) diskutierten mit interessierten Bürgern.

Zwei Drittel Geschosswohnungen

So informierte Heydt über die Grundzüge des Entwurfs und des geplanten Wohnungsbaus: „Etwa zwei Drittel sollen Geschosswohnungen sein und ein Drittel Einfamilienhäuser.“ Vorgehalten würden auch 1,8 Hektar für den Schulbereich.

Robert Borchert sagte: „Ziel ist es, die Struktur in Nauen zu erhalten und weiterzuentwickeln.“ Man benötige unter anderem Kitas und Schulplätze, aber auch Straßenkapazitäten. „Das Schlimmste wäre, wenn alles über den Rathauskreisel geht.“ Oliver Kratzsch meinte, dass die jetzige Entwicklung vor einiger Zeit nicht absehbar gewesen sei. „Da hieß es: Die Bevölkerung wird älter, ihre Zahl wird schrumpfen.“

Sorge wegen Ackerland

Von Seiten der Nauener wurde darauf verwiesen, dass man die Altstadt nicht vergessen dürfe. Es müssten mehr kleine Geschäfte angesiedelt werden, damit die Leute nicht woanders hinfahren zum Einkaufen. Lars Schmidt vom Kreisbauernverband mahnte, dass als Ausgleichsfläche nicht kostbares Ackerland verwendet wird. Man habe schon genug Flächen verloren, die Bauland geworden sind.

Zudem äußerte ein Nauener Befürchtungen, dass Garagen in der Kernstadt verloren gehen könnten, etwa am Waldemardamm. Wie Borchert jedoch sagte, werde es immer eine Interessenabwägung geben müssen. „Es ist letztlich die Frage, wie lange wir es uns leisten können, solche Flächen für Garagen vorzuhalten.“

Es sei nicht auszuschließen, dass Garagen der Schulerweiterung zum Opfer fallen, hieß es. Irene Petrovic-Wettstädt plädierte für ein Leitbild, das noch weiter in die Zukunft reicht: „Wie könnte Nauen 2050 aussehen?“

Von Andreas Kaatz