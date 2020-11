Für die Grundschüler hat die Graf-Arco-Schule am Freitag ein Laternenfest organisiert. Daran wird jetzt Kritik geübt. So steht die Frage, ob dies angemessen war in Zeiten, in denen wegen Corona sonst alles fast ausfällt. Seitens der Schule heißt es, dass alles beachtet worden sei.