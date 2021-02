Martina Schreiber und André Dueck haben in der Nauener Altstadt seit Kurzem ihren Lebensmittelpunkt gefunden. Nebenberuflich bieten sie hinter historischen Mauern Waschtische an, die aus alten Möbelstücke entstehen.

Martina Schreiber und Andre Dueck in ihrem Domizil in der Nauener Goethestraße, in dem sie nebenberuflich alte Schränke „aufmöbeln“. Quelle: Andreas Kaatz