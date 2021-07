Nauen

Nauens Bürgermeister Manuel Meger (LWN) macht in diesem Jahr mal etwas ganz anderes. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern ist er im Wohnmobil unterwegs und hat die havelländischen Gefilde weit hinter sich gelassen. „Wir haben nichts gebucht und fahren der Nase nach“, erzählt er.

Nur eines stand vorher fest: Es sollte die Adria-Küste herunter gehen. Erstes Ziel war Prag. „Anschließend haben wir einen Wochenendbesuch in Wien bei Freunden gemacht.“ Danach folgten drei Tage in Ungarn am Balaton. Anschließend ging es von Rijeka die komplette Adria-Küste hinunter bis nach Montenegro.

„Wir wollten eigentlich noch bis Albanien fahren. Aber aus Zeitgründen haben wir das sein lassen und uns auf den Heimweg gemacht“, blickt Meger zurück. „Wir haben uns die historischen Städte wie Dubrovnik angeschaut und sind außerdem an vielen einsamen Buchten gestrandet. Das ist schon ein Traum. Aber wir haben auch viele Wasserparks mit den Kinder erobert“, sagt er.

Von Andreas Kaatz