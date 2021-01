Nauen: Wohnung brannte aus

Eine Flatterband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung weht am 25.03.2017 in München (Bayern) während der Entschärfung einer Fliegerbombe an einer Straßensperre im Wind. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist von Sprengstoffexperten erfolgreich entschärft worden. Rund 4500 Münchner mussten wegen der Entschärfungsaktion ihre Wohnungen verlassen. (zu dpa "Fliegerbombe in München ist entschärft" vom 25.03.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Eine Flatterband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung weht am 25.03.2017 in München (Bayern) während der Entschärfung einer Fliegerbombe an einer Straßensperre im Wind. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist von Sprengstoffexperten erfolgreich entschärft worden. Rund 4500 Münchner mussten wegen der Entschärfungsaktion ihre Wohnungen verlassen. (zu dpa "Fliegerbombe in München ist entschärft" vom 25.03.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Eine Flatterband mit der Aufschrift Polizeiabsperrung weht am 25.03.2017 in München (Bayern) während der Entschärfung einer Fliegerbombe an einer Straßensperre im Wind. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist von Sprengstoffexperten erfolgreich entschärft worden. Rund 4500 Münchner mussten wegen der Entschärfungsaktion ihre Wohnungen verlassen. (zu dpa "Fliegerbombe in München ist entschärft" vom 25.03.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Quelle: dpa