Nauen: Wohnung in Mehrfamilienhaus durchwühlt

Nauen

Am Sonnabend wurde der Einbruch in eine Wohnung in Nauens Wallstraße bemerkt. Unbekannte hatten die Tür einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Die Wohnung wurde komplett durchwühlt. Durch die Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert. Ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls wurde eingeleitet. Sollten Bürger Beobachtungen zum genannten Sachverhalt oder zu tatverdächtigen Personen im Bereich machen können, wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/27 50 oder die Internetwache: www.polizei.brandenburg.de

Von MAZonline