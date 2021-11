Nauen: Wolfgang Jung legt SVV-Mandat nieder

Nauen

An seinem 69. Geburtstag legt Wolfgang Jung, Gründungsmitglied der Ländlichen Wählergemeinschaft Nauen (LWN), sein Mandat als Stadtverordneter in Nauen nieder. Auf ihn folgt Gordon Gaschler.

Seit den 80er-Jahren in Groß Behnitz engagiert

Wolfgang Jung engagierte sich seit den 80er-Jahren im Gemeinderat seines Heimatdorfes Groß Behnitz. Ab 1993 übernahm er das Amt des Ortsbürgermeisters, später das des Ortsvorstehers.

Als Höhepunkte seiner kommunalpolitischen Tätigkeit zählen die Umsetzung zahlreicher Dorferneuerungsprojekte und Sanierungsmaßnahmen in Groß Behnitz, der erste und zweite Platz im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahre 2011 und 2012 sowie der Kitaneubau Groß Behnitz 2018.

Gordon Gaschler aus Ribbeck rückt nach

Mit Blick auf seinen Nachrücker räumt Jung ein: „Gordon Gaschler hat in seiner Funktion als Ortsvorsteher von Ribbeck und als Sachkundiger Einwohner im Nauener Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Verkehr bereits mehrfach politischen Sachverstand bewiesen und ist eine Bereicherung für die Fraktion LWN+B sein.“

Pritzkow findet Worte der Anerkennung

Fraktionsvorsitzender Robert Pritzkow würdigt Jung als streitbaren, direkten und hartnäckigen Kommunalpolitiker: „Wolfgang Jung hat in seiner Funktion als Vorsitzender die LWN zur stärksten Fraktion bei Kommunalwahl 2019 geführt. Zuvor konnte unter seiner Führung die LWN mit Manuel Meger bereits den Bürgermeister stellen. Ich danke Wolfgang für seinen jahrzehntelangen Dienst für Groß Behnitz, aber auch für die Stadt Nauen und wünsche ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Aktiv im Pferdezuchtverband

Jung hat seit Mai 2021 eine neue Aufgabe im Verbund der süddeutschen Pferdezuchtverbände Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz-Saar, Sachsen. Thüringen und Brandenburg-Anhalt übernommen, vom Umfang her zeitaufwändiger als erwartet. In der Abwägung von Politik und Pferde hat sich Jung für Letzteres entschieden. Zudem will sich der Groß Behnitzer Wolfgang Jung künftig auch stärker seinen drei Enkeln widmen.

Von MAZonline