Nauen

Seit 25 Jahren gibt es den Leonardo-da-Vinci-Campus. Das Internationale Ganztagsgymnasium ist Teil des Komplexes. Jetzt haben die Abi-Kurse ihre Zeugnisse bekommen, sie erhielten sie in feierlichem Rahmen auf dem Landgut Stober in Groß Behnitz. Zwei Schülerinnen fehlten an dem Tag und somit auf den Fotos: Lisa-Marie Brehm, Sophie-Charlott Kühn.

Als „Freies Gymnasium“ gegründet wuchs in Nauen ein Areal aus Kita, Grundschule, Gesamtschule, Hort, Internat, Spielplätzen, Theatersaal, Sternwarte, Mensa und Sporthalle. Rund 1000 Schüler besuchen die private Bildungseinrichtung. 200 Lehrer, Erzieher und Angestellte arbeiten hier.

Der Leonardo-da-Vinci-Campus ist die einzige Schule in Berlin und Brandenburg, die das deutsche Abitur und das „International Baccalaureate“ parallel vergeben kann. Die sprachlichen Grundlagen dafür werden schon im Kindergarten und in der Grundschule gelegt.

