Nauen

Bei einem Unfall auf der B 5 wurden am Montagmorgen gegen 7 Uhr zwei Menschen verletzt. Ein 67-jähriger VW-Fahrer, der von Lietzow kommend in Richtung Neukammer unterwegs war, wollte einen Kleintransporter überholen, der wegen einer roten Ampel an der Kreuzung zur Brandenburger Straße abbremste. Der Pkw-Fahrer übersah dabei aber offenbar einen entgegenkommenden Pkw Audi.

Daraufhin stießen zunächst die beiden Pkws zusammen. Anschließend prallte der VW noch seitlich gegen den Transporter. Bei dem Unfall wurden der VW-Fahrer und der 63-jährige Audi-Fahrer leicht verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt. Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die B5 war zur Unfallaufnahme und Bergung etwa eine Stunde voll gesperrt.

Von MAZ Havelland