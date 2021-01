Nauen

Direkt am Neujahrstag gab es zwar keine Geburten in der Nauener Klinik. Dafür erblickten aber am Silvestertag gleich zwei junge Damen das Licht der Welt im Kreißsaal. Den Anfang machte bereits um 3.40 Uhr Hailey-Jette. Sie ist das erste Kind von Anika Hilber aus Falkensee und Toni Börner.

„Wir sind richtig stolz auf unsere Tochter“, sagt die 31-Jährige – und erlebte an dem Tag eine kleine Überraschung. „Angekündigt war eine kleine zierliche Tochter, aber das traf nicht ganz zu“, sagt sie schmunzelnd.

Denn Hailey-Jette brachte bei der Geburt immerhin 3920 Gramm auf die Waage – bei einer Größe von 56 Zentimeter. Dass sie in Nauen ihr Kind zur Welt bringt, war für Anika Hilber letztlich keine Frage. „Das war schon am Info-Tag klar“, sagt sie. Und Hailey-Jette hielt auch den Geburtstermin auf den Tag genau ein.

Sie wollte nicht mehr warten

Eiliger hatte es da Selma. Die Tochter von Aileen Marszalkowski und Steven Besser sollte eigentlich erst am 6. Januar auf die Welt kommen, entschied sich dann aber anders und traf Silvester um 12.49 Uhr ein. „Sie wollte wohl nicht mehr warten“, meinte die 33-Jährige, die ebenfalls das erste Mal Mutter geworden ist, überglücklich.

Sie war jedenfalls froh, dass der Vater trotz der allgemeinen Corona-

Hailey-Jette Börner wurde um 3.40 Uhr geboren. Quelle: Klinik Nauen

Situation bei der Geburt dabei sein konnte, denn es war nicht einfach. „Ohne ihn hätte ich das nicht durchgehalten.“ Erst als dann der Kaiserschnitt notwendig wurde, musste er kurz warten, konnte anschließend aber seine Tochter in Empfang nehmen. Nach der OP ging es noch gemeinsam in den Kreißsaal. Später blieb die Familie per Videotelefonie in ständiger Verbindung.

Eine Überraschung blieb indes bei der Geburt aus. Aileen Marszalkowski wusste schon zeitig, dass es ein Mädchen wird. „Das wurde uns schon bei der Feindiagnostik in der 13. Woche deutlich gesagt“, so die Brieselangerin, die sich in der Nauener Geburtenstation gut aufgehoben fühlte. Selma war zum Zeitpunkt der Geburt 55 Zentimeter groß und 3420 Gramm schwer gewesen.

Fast 400 Geburten

Mit der Zahl der Entbindungen am Standort Nauen im vergangenen Jahr ist die leitende Hebamme Manuela Eggert durchaus zufrieden. „Wir hatten dort 2020 knapp 400 Geburten und damit wieder das Niveau wie vor der Schließung der Geburtenstation erreicht“, sagt sie.

Denn wie berichtet, konnten wegen Personalmangels ab 1. Oktober 2018 in der Nauener Klinik keine Kinder mehr geboren werden – so wie es ab diesem Jahr in der Rathenower Klinik der Fall ist. Erst ab Dezember 2019 konnten die Frauen wieder in Nauen entbinden. „Wir sind hier jetzt gut aufgestellt und haben eine stabile Personalsituation“, sagt Manuela Eggert.

Erster Geburtstag der Wiedereröffnung

Der erste Geburtstag der Wiedereröffnung sei mit dem Personal ein wenig gefeiert worden. Familien, deren Kinder in Nauen zur Welt gekommen waren, konnten wegen Corona nicht kommen, hätten aber Geschenke abgegeben – darunter Fotos ihrer Kinder.

Um den jungen Eltern den Aufenthalt auch in diesen Zeiten so angenehm wie möglich zu machen, wurde das Vorwehenzimmer so umgebaut, dass die Familien dort nach der Geburt bis zu vier Stunden gemeinsam ausruhen können, sagte Manuela Eggert.

Von Andreas Kaatz