Nauen dankt zum Tag der Kinderbetreuung

Nauen

Zum bundesweiten Tag der Kinderbetreuung dankt die Stadt Nauen den Erzieherinnen und Erziehern. Am 10. Mai wurde dieser Tag bundesweit begangen, wie jedes Jahr am Montag nach Muttertag. Der diesjährige Aktionstag fand coronabedingt unter besonderen Umständen statt - doch gerade diese machen einmal mehr deutlich, was die Fachkräfte in Kitas und in der Kindertagesbetreuung eigentlich leisten.

Besondere Anforderungen im Corona-Jahr

„Höchste Zeit, um Danke zu sagen! Besonders im Corona-Jahr war und ist Ihr Job außerordentlich herausfordernd. Sie haben immer neue Infektionsschutzregeln umgesetzt, bei Eltern für Verständnis geworben und den Kontakt zu daheimgebliebenen Kindern gehalten“, lobte Bürgermeister Manuel Meger (LWN) die zahlreichen Erzieherinnen und Erzieher sowie die Tagesmütter von Nauen. „Aber auch hinter den Kulissen haben viele engagierte Menschen in den Einrichtungen und bei den Trägerverwaltungen alles dafür gegeben, damit Kinder und ihre Familien so gut wie möglich durch die Krise kommen.“

Unterstützung vom Kulturbüro

Mit Unterstützung des Kulturbüros der Stadt Nauen konnte das Team des Fachbereichs Bildung und Soziales kleine Präsente für die kommunalen Einrichtungen vorbereiten und verteilen. Die freien Träger und die Tagespflegepersonen erhielten einen schriftlichen Dankesgruß von der Verwaltung.

Der Bürgermeister würde es sehr begrüßen, wenn sich der Tag der Kinderbetreuung in den Kitas etablieren würde. „Auch Eltern können den bundesweiten Tag der Kinderbetreuung nutzen, um sich bei den Kita-Fachkräften, Tagesmüttern und Tagesvätern für ihr Engagement zu bedanken“, so der Bürgermeister Meger zu dem Aktionstag.

Von MAZonline