Nauen ehrt langgediente Feuerwehrleute

Drei von insgesamt sieben Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung bekamen am Montagabend aus den Händen von Bürgermeister Manuel Meger (LWN), Nauens Stadtwehrführer Jörg Meyer und dem Vorsitzenden der Nauener Stadtverordnetenversammlung Ralph Blum (LWN) die Medaille für Treue Dienste überreicht, zu denen auch jeweils eine Urkunde gehört. In einer kleinen Feierstunde kamen die Männer dazu im Richart-Hof von Nauen zusammen.

Nauener Feuerwehr ehrte langjährige Kameraden

Alle Ausgezeichneten können auf viele Stunden im Dienste der Allgemeinheit zurückblicken, die sie im Laufe ihres Feuerwehrlebens gesammelt haben. „Die Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr erntet bei uns allen große Bewunderung und sogar Ehrfurcht. Für die Jüngeren unter uns sprengt es beinahe schon die Vorstellungskraft bei dem Versuch sich vorzustellen, was es beutet, 50, 60 oder gar über 70 Dienstjahre bei der Freiwilligen Feuerwehr geleistet zu haben“, sagte Meger. „Was man in einer solch langen Zeit an spektakulären Einsätzen erlebt und dadurch gute und auch weniger gute Erinnerungen erfahren hat und diese heute in sich trägt, können sich Jüngere kaum vorstellen. Ihre lebenslange Einsatzbereitschaft im Dienste der Gemeinschaft möge ein Beispiel sein für alle Feuerwehr-Generationen, die heute bereits als Schulkinder in ihren Fußstapfen folgen werden“, lobte der Bürgermeister den Vorbildcharakter der Alt-Gedienten.

Willi Pritzkow ist seit 70 Jahren bei der Feuerwehr

So kam Kamerad Willi Pritzkow (Jahrgang 1934) mit 17 Jahren im Jahre 1951 zur Freiwilligen Feuerwehr. Er lebt in Börnicke und hat den Dienstgrad des Oberbrandmeisters. Seit 1999 ist er in der Alters- und Ehrenabteilung. Er bekam während der Feierstunde die Treuedienstmedaille für 70 Jahre Mitgliedschaft und ist damit der dienstälteste Kamerad in der Feuerwehr.

Auszeichnung für Jürgen Krüger

Der Kamerad Jürgen Krüger (Jahrgang 1952) lebt in Klein Behnitz und ist seit 1969 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. In seiner aktiven Zeit hat er die Ausbildung bis zum Gruppenführer absolviert und den Dienstgrad des Brandmeisters erreicht. Er ist seit 2017 in der Alters- und Ehrenabteilung.

Ehrung für Klaus-Dieter Fricke

Der Klein Behnitzer Kamerad Klaus-Dieter Fricke (Jahrgang 1954) übt seit 1970 seine Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr aus. Er hat seine Ausbildung zu DDR-Zeiten im Ausbildungskommando (ABK) Nauen angefangen und war bis Februar 2017 in der Einheit Klein Behnitz aktiv. Das ABK (Feuerwehrschule) war früher in der Ketziner Straße 4 ansässig und dort zuständig für die Nord-Bezirke. Der Dienstgrad von Klaus-Dieter Fricke ist Erster Hauptlöschmeister.

Aktiv in Tietzow, Kienberg, Klein Behnitz und Berge

Geehrt, aber nicht persönlich anwesend waren am Montag:

Lothar Manthei (Jahrgang 1953), er lebt in Tietzow und ist ebenfalls seit 1969 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr, hat die Ausbildung bis zum Truppführer absolviert. Er hat den Dienstgrad des Löschmeisters, er war bis Ende 2018 überwiegend als Maschinist aktiv in der Einheit Tietzow tätig.

Seit 1970 ist der Siegbert Böhm (Jahrgang 1957) bei der Freiwilligen Feuerwehr Einheit Kienberg Mitglied. Er hat die Ausbildung zum Gruppenführer noch in der DDR absolviert und hat heute den Dienstgrad Brandmeister.

Bruno Labitzke (Jahrgang 1952) aus Klein Behnitz ist seit 1970 dabei und hat in seiner aktiven Zeit die Ausbildung bis zum Truppführer absolviert. Bruno Labitzke hat den Dienstgrad eines Oberlöschmeisters. Seine aktive Zeit ging bis zum März 2017, danach wechselte er in die Alters- und Ehrenabteilung.

Gerhard Gröger (Jahrgang 1939) lebt in Berge und ist seit 1971 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr bis ins Jahr 2006, danach wechselte auch er in die Alters- und Ehrenabteilung mit dem Dienstgrad Oberlöschmeister.

