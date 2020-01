Viel Geld fließt dieses Jahr in den Arco-Campus

Nauen

Bereits zum Jahresende 2019 konnten die Nauener Stadtverordneten den Haushalt für dieses Jahr verabschieden. Er umfasst ein Volumen von rund 38 Millionen Euro allein im Ergebnisetat. Im Bereich der Investitionen sind 4,5 Millionen Euro geplant. Kämmerer Christian Beckmann spricht von einem „stabilen Haushalt mit einer soliden Einnahmestruktur“.

Ein erheblicher Teil des Geldes wird in die Modernisierung von Schulen und Kitas fließen. Bürgermeister Manuel Meger (LWN) kündigte an: „Wir haben im vergangenen Jahr viel in ältere Einrichtungen investiert und werden dies 2020 fortsetzen.“

Kita in Bergerdamm wird saniert

Nach der Sanierung des Altbaus der Kita in Groß Behnitz und der Kita in Wachow soll nun die Kita in Bergerdamm an die Reihe kommen. Rund 40 000 Euro plant die Stadt ein, um unter anderem die Elektro- und die Sanitäranlagen zu überholen sowie neue Fenster einzubauen.

In diesem Jahr wird außerdem mit der umfangreichen Sanierung des Gebäudes der Kita „8. März“ begonnen. Im September soll es losgehen, rund 200 000 Euro sind dafür vorgesehen. Im nächsten Jahr will die Stadt dann noch einmal rund eine Million Euro investieren. Die alte Villa soll künftig als Hort für die Lindenplatz-Schule dienen. Die ursprünglich bis 31. Dezember befristete Betriebserlaubnis war noch zwei Mal verlängert worden – nunmehr bis zum Beginn der Bauarbeiten, wie Meger sagte.

Zur Hälfte Fördermittel

„Das meiste Geld im Schulbereich geht in den Campus der Arco-Schule“, sagt der Bürgermeister. So soll zumJahreswechsel das Multifunktionsgebäude fertig werden. Die Bauarbeiten laufen bereits, die Gesamtkosten dafür betragen rund 5,3 Millionen Euro. Die Hälfte davon sind Fördermittel aus dem Programm „ Soziale Stadt“.

Zudem soll in diesem Jahr der Neubau des Hortes an der Arco-Oberschule mit Grundschulteil starten. „Ende Januar wird der erste Spatenstich sein“, kündigte Bürgermeister Meger an. Im Herbst 2021 soll das Haus fertig sein, von dem man sich auch eine gewisse Entlastung für das Bestandsgebäude verspricht. Insgesamt geht die Stadt von Kosten in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro aus. Rund eine Million Euro an Fördermitteln wurden für das Vorhaben beantragt.

Sanierung der Toilettenanlage

In das Bestandsgebäude der Arco-Schule werden dieses Jahr aber noch weitere Mittel fließen. So ist etwa vorgesehen, für rund 265 000 Euro einen Teil der Toilettenanlage zu sanieren. In der Käthe-Kollwitz-Grundschule sollen die Flure gemalert werden, und für die Grundschule Am Lindenplatz hat die Stadt Investitionsmittel in Höhe von etwa 300 000 Euro vorgesehen.

Investiert werden soll 2020 aber auch in andere Bereiche. So beabsichtigt die Kommune, für die Feuerwehr ein neues Hubrettungsfahrzeug anzuschaffen, auch Drehleiter genannt. „Das jetzige Fahrzeug ist schon 20 Jahre alt. Wir haben gesagt, wir würden es anschaffen, wenn es Fördermittel in Höhe von 50 Prozent gibt“, sagt Meger. Er rechnet mit Gesamtkosten von etwa 600 000 Euro, die Eigenmittel seien in den Haushalt eingestellt. Sollte es mit der Förderung nicht klappen, will man es 2021 erneut versuchen.

Dammstraße wird erneuert

In diesem Jahr wird zudem die Erneuerung der Hamburger Straße abgeschlossen. Daran soll dann im März oder April die Erneuerung der Dammstraße anschließen. Rund 800 000 Euro sind dafür insgesamt einkalkuliert. Das Projekt soll in diesem Jahr auch beendet werden.

Außerdem will die Stadt Interessierten die Möglichkeit bieten, sich in Ribbeck den Traum vom Einfamilienhaus zu erfüllen. Dazu ist geplant, den Flurweg am Ortseingang aus Richtung Nauen um eine etwa 90 Meter lange Erschließungsstraße zu erweitern.

Angebot für Bauwillige

„Dabei handelt es sich um ein altes Bebauungsplangebiet“, sagt Meger. Schon seit Längerem besteht dort Baureife. Entstehen sollen zwölf bis 14 Baugrundstücke mit Größen zwischen 450 und 900 Quadratmetern. Ein Erdwall an der Straße wird für Lärmschutz sorgen. „ Ribbeck wird für Bauwillige durchaus interessant sein“, ist sich Meger sicher.

Aber die Stadt will in diesem Jahr auch das Rathausdach sanieren. Stürme hatten in der Vergangenheit immer wieder für Schäden gesorgt. „In dem Zusammenhang wollen wir auch Gauben umändern, damit die Mitarbeiter in dem Bereich mehr Licht bekommen“, sagt Meger. Er rechnet mit knapp 500 000 Euro für das Vorhaben. Zur Hälfte kann die Stadt mit Städtebaufördermitteln rechnen.

Wohnhaus wird saniert

Und zudem will die Kommune ein älteres Wohnhaus in Kienberg auf den neuesten Stand bringen. Für insgesamt rund 130 000 Euro soll das kommunale Objekt statt der Öfen eine Heizung bekommen sowie ein neues Dach. Auch die Bäder sollen saniert werden.

Von Andreas Kaatz