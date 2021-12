Nauen sagt auch Ersatz-Hofweihnacht ab

Nauen

Die Nauener Hofweihnacht wurde bereits das zweite Jahr in Folge coronabedingt im Vorfeld abgesagt. Die Auflagen zur Durchführung dieses Events waren nicht umsetzbar. Nun wurde auch der als Ersatz am dritten Adventswochenende geplante historische Adventsmarkt auf dem Martin-Luther-Platz in Nauen gestrichen. Auch 2021 finden keine Weihnachtsmärkte in Brandenburg statt. Das wurde von der Landesregierung beschlossen.

Nauens Hofweihnacht 2018: Hunderte ziehen durch die Straßen. Quelle: Tanja M. Marotzke

Über die weihnachtlichen Höfe der Nauener Altstadt zu schlendern mit einem Glühwein in der Hand, in den alten Gemäuern Handarbeiten zu kaufen oder Kunst zu bewundern, einfach richtig in Weihnachtsstimmung zu kommen – all das bleibt den Besuchern auch in diesem Jahr verwehrt. Damit hatten sich der Bürgermeister und das Kulturbüro bereits arrangiert. Viele Hofbesitzer hätten gern wieder ihre Tore und Türen geöffnet.

So kennt man die Hofweihnacht in Nauen: viele Besucher drängen sich in die Höfe. Quelle: Stadt Nauen

Deshalb sollte zumindest als kleiner Ersatz ein historischer Adventsmarkt stattfinden, organisiert vom Semnonenbund e.V. als erfahrener Partner im historischen Metier und dem städtischen Kulturbüro. Die Vorbereitungen waren in vollem Gange, Puppenspieler, Feuerschlucker und Märchenerzähler sowie thematisch passende Schausteller wie ein Schmied oder ein Färber engagiert.

Corona bremst Weihnachtsmärkte in Brandenburg aus

Und nun kam doch die befürchtete Hiobsbotschaft. Gemäß Eindämmungsverordnung wurde das Durchführen von Weihnachtsmärkten untersagt. „Es ist frustrierend, aber notwendig“, äußert sich Jana Geisler vom Kulturbüro. „Mir tut es vor allem für die Kinder leid, die nun erneut keinen Weihnachtsmarkt besuchen können.“

Nichtsdestotrotz plant die Stadt Nauen für das kommende Jahr wieder eine Hofweihnacht. Das Datum steht fest, es ist erneut das dritte Adventswochenende, dann am 10. und 11. Dezember 2022.

Von MAZonline