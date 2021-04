Nauen

Daran kann sich Wolfgang Wiech noch gut daran erinnern: Mit 15 Jahren hatte er eine alte Nauener Postkarte in der Hand, die sein Vater besaß. Darauf war die Wallgasse zu sehen, eine Ansicht aus den 1930er-Jahren. Die bekam er dann geschenkt, und das war der Start für seine Sammelleidenschaft. Fortan war er Auf der Suche nach alten Er fing Postkarten mit Nauener Ansichten.

Der frühere Ratskeller an der Ecke Hamburger/Schützenstraße. Quelle: Heimatarchiv Wiech

Die Karten waren zu DDR-Zeiten auch noch erschwinglich: 50 Pfennig bis eine Mark kosteten sie in der Regel. „Heute muss man für manche Postkarten 50 bis 60 Euro bezahlen, wobei 15 bis 20 Euro ein gängiger Preis ist“, sagt er.

Knapp 1000 Ansichtskarten

Wiech ist jedoch froh, dass er schon einen großen Stamm an Bildern hat, sein Archiv umfasst knapp 1000 Ansichtskarten sowie viele historische Fotos von Nauen. Und der Stadtführer, bekannt als Nauener Nachtwächter, hat Freude daran, andere an seinen Schätzen teilhaben zu lassen.

So hatte er in der Vergangenheit schon viel beachtete Bild-Vorträge gehalten. Das Interesse der Nauener war jedes Mal groß. In Corona-Zeiten geht das jetzt vorübergehend nicht mehr, aber für bessere Zeiten kann man sich schon mal bei Wolfgang Wiech anmelden.

„Gasthof zur Weintraube“ an der Ecke Berliner/Karl-Thon-Straße, um 1910. Quelle: Heimatarchiv Wiech

Gut nachgefragt sind Vorträge über die Läden und Kneipen. „In den 30er-Jahren hat es mehr als 30 Kneipen und Gaststätten in Nauen gegeben“, sagt er. Insgesamt – über die Jahrzehnte verteilt – waren es wohl sogar mehr als 60, die Nauen hatte.

Volksgarten hieß Hamburger Hof

Bekannt ist unter anderem der ehemalige Volksgarten nahe dem Rathaus, der jetzt „Casa Toro Negro“ heißt und früher den Namen „Hamburger Hof“ trug. „Das Objekt hatte schon damals einen großen Saal, in dem man gut feiern konnte“, so Wiech.

Ein weiteres Foto aus der Zeit um 1910 zeigt den „Gasthof zur Weintraube“. Dieser befand sich an der Ecke Berliner/Karl-Thon-Straße. Das Haus steht noch. Außerdem war an der Ecke Berliner/Ritterstraße eine Arbeiterkneipe zu finden, wo man preisgünstig sein Bier bekommen konnte. Diese befand sich im Kellerbereich des Hauses, das heute noch steht.

Vergeblich sucht man indes „Behrends Bierhallen“ in der Berliner Straße. Wie Wiech sagt, habe im Zweiten Weltkrieg die einzige Bombe, die in der Innenstadt gelandet ist und nicht am Bahnhof, auf jeden Fall den Saal zerstört.

Vom Schützenhaus zum Kfz-Betrieb

Was nur wenige wissen: Einen ganz alten Volksgarten gab es früher in der Hamburger Straße – dort, wo sich jetzt die Aral-Tankstelle befindet. Zu DDR-Zeiten zog dort die Kfz-Instandsetzung „Max-Reimann“ ein. Bevor das jedoch das Gebäude zum „Volksgarten“ geworden war, fungierte es bis 1912 als Schützenhaus von Nauen. Die Schützen hatten danach in der Graf Arco-Straße ihr Domizil.

Blick in die heutige Berliner Straße in der 1930er-Jahren. Quelle: Heimatarchiv Wiech

Ein schönes Ausflugsziel war im Übrigen auch das Restaurant „Zur Waldschänke“ anfang des 20. Jahrhunderts im Nauener Stadtwald. Dort konnte man mit der Kleinbahn hinfahren. Ausgangspunkt war der Nauener Bahnhof, der über ein repräsentatives Gebäude verfügte, in dem sich ebenfalls eine Gaststätte befand.

Eiserne Gustav machte Station

Fest zur Stadt Nauen gehörte auch immer der „Berliner Hof“ in der Goethestraße, der sich gerade in der Sanierung befindet. Der verfügt ebenfalls über einen Saal, in dem die Nauener zu DDR-Zeiten viel gefeiert haben. Und mit dem Hof verbindet sich auch eine nette Geschichte, wie Wolfgang Wiech sagt.

Ausschnitt aus einer alten Postkarte: der spätere „Berliner Hof“. Quelle: Heimatarchiv Wiech

So hatte sich 1928 der Eiserne Gustav mit seiner Kutsche von Berlin aus nach Paris auf den Weg gemacht. Und als er dann wieder zurück kam, sei er einen Tag zu früh dran gewesen. Da verbrachte er die Nacht im „Berliner Hof“ in Nauen, bevor es dann am nächsten Tag weiter ging nach Berlin. Früher nannte sich das Objekt zwischen Goethe- und Mauerstraße „Zur Stadt Berlin“.

So mancher Nauener kennt auch noch das Hotel „Schweizerhaus“ in der Dammstraße. Zu DDR-Zeiten befand sich dort in dem Gebäude mit dem schönen Saal zeitweise das Kreiskulturhaus. Überhaupt waren die vielen Objekte mit Saal auch immer Kultureinrichtungen, wo Veranstaltungen stattfanden, Kinovorführungen oder Vereinstreffen, wie Wolfgang Wiech sagt.

„Zur Quelle“ ist von 1909

Eine der ältesten noch im Betrieb befindlichen Gaststätten ist das Lokal „Zur Quelle“ in der Gartenstraße, das es seit 1909 geben soll. Zwei weitere Gaststätten sind das „Restaurant Am Weinberg“ und der Gasthof „Zum Landhause“ in der Mittelstraße, der bis Ende der 80er-Jahre existierte.

So sah es in Behrends Bierhalle aus, die sich in der heutigen Berliner Straße befand. Quelle: Heimatarchiv Wiech

Nach dem Abriss des Gebäudes wurde ein Neubau errichtet, in dem sich jetzt unter anderem die Buchhandlung befindet. Und Vielen ist auch noch die Broiler-Gaststätte „Zum Gockel“ in der Marktstraße ein Begriff, wo sich in früheren Zeiten die Zunftherberge befand.

Weitere Karten sind willkommen

Wolfgang Wiech freut sich, wenn er auch weiterhin alte Ansichtskarten oder Fotos mit Nauener Motiven von Freunden und Bekannten bekommt. Und er hat auch einige Schätze in seinem Archiv, die ihm besonders am Herzen liegen. „Ich bin beispielsweise auf die Kleeblattkarte mit vier Bildern stolz, die hatte ich noch für wenige DDR-Mark bekommen“, sagt der Heimatsammler.

Aber auch eine schöne Karte vom Funkamt oder Luftbilder aus den 30er-Jahren gehören zu seinen wertvollsten Errungenschaften. Und wenn es passt, dann tauscht er auch mal Ansichtskarten mit Leuten, die sich für Nauener Geschichte interessieren und selbst sammeln.

Von Andreas Kaatz