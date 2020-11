Nauen zeigt sich in der Corona-Zeit clever fit

Nauen

Not macht erfinderisch. „Es muss ja irgendwie weitergehen“, sagt Sebastian Uhlich. Seit zwei Jahren betreibt der 30-jährige Jungunternehmer in der Dammstraße in Nauen sein Fitnessstudio „clever fit“ und kämpft nun aufgrund des zweiten Lockdowns in diesem Jahr um seine Existenz.

Sebastian Uhlich und seinen Mitarbeitern bereitet die Schließzeit jede Menge Sorgen. „Es geht einem vieles im Kopf herum, ich finde oft nur schwer in den Schlaf, liege dann nachts wach und grüble, wie es weitergehen soll“, verrät er. Ähnlich sieht es Ajdos Masgutov. Er arbeitet als Trainer im „clever fit“ – für ihn nicht einfach nur ein Job. „Ich lebe für den Sport, Sport ist mein Leben“, sagt der 25-Jährige. Als Sechsjähriger begann er einst mit dem Fußballspielen, spielte schließlich viele Jahre in der Jugend von Fußball-Bundesligist Hertha BSC, bis ihn eine schwere Knieverletzung im Alter von 17 Jahren dazu zwang, das Kicken aufzugeben. Inzwischen hat sich Ajdos Masgutov aufs Bodybuilding verlegt. Und mit viel Leidenschaft gibt er seine Begeisterung für das Sporttreiben an die Kunden im „clever fit“ weiter.

Geben nicht auf: Inhaber Sebastian Uhlich (r.) und Mitarbeiter Ajdos Masgutov Quelle: E-Mail-MVD

Am schlimmsten sei es, rumzusitzen und nichts tun zu können, sagen die beiden jungen Männer unisono, während ihr Blick über die völlig leer gefegten Räume des Studios schweifen. „Normalerweise würden jetzt hier um die hundert Mitglieder an den Geräten arbeiten“, sagt Sebastian Uhlich und er klingt dabei wehmütig.

Nach Alternativen zum Lockdown gesucht

Ruhe gelassen hat ihm das leere Studio seit dem neuerlichen Lockdown nicht. Gemeinsam mit Ajdos Masgutov grübelte er über Alternativen, um den Kunden auch während des Lockdowns die Möglichkeit zu geben, sich sportlich zu betätigen. „In der ersten Woche haben wir einen Teil der Fitnessgeräte im Außenbereich hinter unserem Studio aufgebaut, dort konnten die Mitglieder dann einzeln jeweils für eine halbe Stunde trainieren“, erzählt er. Eine Ideallösung sei das nicht gewesen, aber immerhin war es eine kleine Lösung.

Konzept für Personal Coaching entwickelt

Im nächsten Schritt entwickelten Uhlich und Masgutov schließlich ein Konzept, der auch im Innenbereich funktioniert. „Das Wetter wird ja nicht besser. Da niemand weiß, wie lange der Lockdown wirklich andauert, wollten wir uns etwas anderes überlegen.“ Und diese Idee schlug bei den Studio-Mitgliedern ein wie eine Bombe. Denn unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln können diese seit Mittwoch zu den regulären Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 6 bis 23 Uhr, Sonnabend/Sonntag 9 bis 20 Uhr) die Möglichkeit eines Personal Coachings nutzen. „Das Studio wird dafür in zwei räumlich getrennte Bereiche aufgeteilt. In jedem Bereich findet dann ein einstündiges Eins-zu-Eins-Training mit einem unserer Trainer statt“, erklärt Sebastian Uhlich. Maximal zwei Kunden gleichzeitig würden sich so im Fitnessstudio aufhalten, mit ausreichend Sicherheitsabstand. „Wir haben unser Konzept beim Gesundheitsamt eingereicht und recht schnell eine Rückmeldung und das Okay dafür bekommen“, erzählt der 30-Jährige und ist darüber sichtlich erleichtert.

Durchweg positives Feedback

„Wir wollen ja irgendwas tun.“ Rumsitzen und abwarten sei für ihn keine Alternative. Zudem fühlt er „eine gewisse Verantwortung auch gegenüber unseren Mitgliedern. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir uns Gedanken machen, dass wir auch weiter für sie da sein und etwas tun wollen“, sagt er. Das Feedback von den Kunden „war durchweg positiv“, freut sich Sebastian Uhlich. Auch seinen Mitarbeitern macht die Individualbetreuung viel Spaß. „Die Gelegenheit für eine persönliche Einheit mit einem Trainer bietet sich ja im normalen Arbeitsalltag kaum“, findet Ajdos Masgutov. „Für uns ist es eine tolle Gelegenheit, auf den Einzelnen eingehen zu können oder auch an Geräten zu arbeiten, mit denen die Leute sonst eher weniger in Berührung kommen.“

Nach drei Stunden ausgebucht

Die Vergabe der einzelnen Einheiten erfolgt über ein Onlinesystem, in dem sich die clever-fit-Kunden einwählen können. Nachdem Sebastian Uhlich diese Lösung für die Dauer des Lockdowns ins Internet gestellt hatte, waren die zur Verfügung stehenden Trainingseinheiten binnen kürzester Zeit vergeben. „Es hat keine drei Stunden gedauert, da waren die ersten Tage bereits komplett ausgebucht“, ist der Studiochef total überwältigt. „Das ist für uns auch eine Motivation, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und uns weiter durchzukämpfen“, verrät er. Denn vor allem die Ungewissheit der aktuellen Situation sei „alles andere als einfach“.

Mehr Infos: www.facebook.com/cleverfitnauen

Von Nadine Bieneck