Die Altstadt hat sich mächtig gewandelt

Noch nie hat Eckart Johlige so lange an einem Ort gewohnt wie jetzt. Und ein Grund dafür ist auch das alte Fachwerkhaus in der Goethestraße, in dem die Familie lebt. „Das Gebäude ist kurz nach Ende des 30-jährigen Krieges gebaut worden. Es ist schief und es knarrt. Aber das macht auch den Reiz aus. Ich mag so etwas“, sagt er.

Vor gut zehn Jahren fiel die Entscheidung, das damals leer stehende Gebäude bei einer Zwangsversteigerung zu erwerben. „Es war in einem fürchterlichen Zustand. Die Decke hing herunter, überall Dreck.“ Dann ging es los mit der Sanierung, von deren Kosten Johlige anfangs keine so rechte Vorstellung hatte.

Viele Häuser in der Goethestraße saniert

Aber: „Es war dann doch nicht so teuer und dauerte auch nicht so lange wie befürchtet“, meint er. „Heute fühlen wir uns richtig wohl. Ich lebe dort nicht nur, sondern arbeite da auch viel, jetzt zu Corona-Zeiten besonders.“

Auch der Wasserturm wurde saniert und ist bewohnt. Quelle: Andreas Kaatz

In der Goethestraße sind nach der Wende viele marode Häuser saniert worden. Und so gibt es dort nicht mehr allzu viele Gebäude, die auf eine Erneuerung warten. Eines davon ist der frühere Berliner Hof mit der Nr. 54. „Dieser, die alte Brauerei in der Jüdenstraße und die Dachsanierung am historischen Rathaus – das sind die drei großen Projekte, die in diesem Jahr im Rahmen der Altstadtsanierung laufen sollen“, sagt Bettina Monschein vom Sanierungsträger Stadtkontor.

Berliner Hof mit Tradition

Sie hofft, dass der Berliner Hof schon bald wieder seinen einstigen Glanz zurück erhält. Denn das Denkmal verkörpere Tradition und stehe zudem an städtebaulich bedeutsamer Stelle. „Er hat auch von der Fassade her etwas zu bieten.“ Dass daraus ein Schmuckstück wird, daran hat sie keine Zweifel. „Der Investor hat in der Goethestraße auch schon viele andere schöne Objekte gemacht.“

Nauener Altstadtsanierung Es gibt in der Nauener Altstadt insgesamt 52 eingetragene Einzeldenkmale, davon sind 45 Häuser saniert. In der Altstadt wurden seit kurz nach der Wende bis Ende vergangenen Jahres rund 28 Millionen Euro Fördermittel verbaut. Aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz kamen 10 Millionen Euro, wobei der Bund und das Land 80 Prozent gezahlt haben und die Kommune 20 Prozent. Im Wesentlichen wurde das Geld für Gebäude- und Straßensanierungen ausgegeben, aber auch für Ordnungsmaßnahmen wie Abriss und Sicherung von Gebäuden sowie Planung.

Neben dem Berliner Hof ist die alte Brauerei in der Jüdenstraße ein Projekt, das schon lange auf dem Zettel der Stadtsanierer steht. Viele Jahre steht das Objekt leer. Zuletzt gab es sogar schon eine Baugenehmigung, aber der vorherige Besitzer bekam dann doch kalte Füße. Erst seit Investor Frank Wittfoth das Grundstück erworben hat, nimmt das Vorhaben richtig Fahrt auf.

Bauantrag läuft noch

„Der Bauantrag läuft noch. Wir hoffen, dass es bald soweit ist, dass die Baugenehmigung vorliegt“, sagt Bettina Monschein. „Das Besondere ist, dass es nicht nur um den Altbestand geht, sondern dass auch neu gebaut werden soll.“

So wird beispielsweise mit zwei Gebäuden beidseits des Fachwerkhauses die Front zur Jüdenstraße hin geschlossen. In erster Linie werden Wohnungen entstehen. Allerdings können die erforderlichen Autostellplätze nicht alle zu ebener Erde Platz finden. Deshalb muss eine Tiefgarage gebaut werden.

Dachsanierung hat begonnen

Die Dachsanierung am Rathaus hat mittlerweile begonnen. Sämtliche Gauben sollen dabei erneuert und so gestaltet werden, dass künftig mehr Licht in die Büroräume dahinter fällt. Außerdem erhält das Dach eine Dämmung.

Die Brauerei und der Berliner Hof sind die letzten großen Vorhaben in der historischen Mitte. Sie könnten noch rechtzeitig vor Ende der Altstadtsanierung weitestgehend fertiggestellt sein. „Es ist im Gespräch, die Sanierungssatzung Ende 2021 aufzuheben“, sagt Bettina Monschein. Gut 80 Prozent der Gebäude wurden seit der Wende in der zu diesem Zeitpunkt herunter gekommenen Altstadt wiederhergestellt. Und jedes Jahr kommen weitere hinzu.

Wieder eine Fachwerkfassade

Als ein gelungenes Beispiel nennt Bettina Monschein die Mittelstraße 22. „Das Objekt ist toll geworden und es ist auch von innen sehr schön“, sagt sie. Im Zuge der Sanierung kam die Fachwerkfassade hinter dem Putz wieder zum Vorschein und wurde komplett freigelegt.

Ein schönes Sanierungsbeispiel: Das Haus Mittelstraße 22. Quelle: Andreas Kaatz

Momentan allerdings sei es recht ruhig bei der Sanierung, meint Bettina Monschein. „Wir haben eine Liste mit 24 Objekten, die einen Sanierungsbedarf haben und bei denen wir fördern können“, appelliert sie an die Eigentümer, davon Gebrauch zu machen. „Wer Interesse hat, kann sich melden.“

Weiterhin Fördermittel

Dabei gehe es unter anderem um Häuser, die seit langem leer stehen oder die städtebaulich prägnant seien wie etwa die Mittelstraße 25, 26 und 27, die Bergstraße 5 oder das Eckhaus Goethestraße 58. „Auch wenn das Sanierungsgebiet Altstadt nach 2021 aufgehoben sein sollte, kann man Fördermittel beantragen“, sagt Bettina Monschein. Das Land als Fördermittelgeber habe die Finanzierung zugesichert.

Neu gebaut werden soll ebenfalls noch in der Altstadt. So ist die Errichtung von vier zweigeschossigen Häusern auf dem bisherigen unbefestigten Parkplatz in der Goethestraße vorgesehen – moderne Gebäude, die sich aber von der Gestaltung her in die Umgebung einfügen sollen. Der Bauantrag dafür läuft. Und zwischen Wallgasse und Torgasse sind zwei Einfamilienhäuser und Mietwohngebäude geplant.

