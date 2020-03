BMX-Park ist erstmal gerettet

Nauen

Das Weiterbestehen des Skate- und BMX-Parks in der Robert-Bosch-Straße 6 in Nauen ist gesichert. „Nach einem Hilferuf über Facebook haben sich einige Unterstützer mit Geld- oder Sachspenden gefunden, so dass die Schäden repariert werden können“, sagt Lisa Gentz, Leiterin des Johanniter-Jugendklubs Nauen.

Im Vorjahr waren viele Sitzgelegenheiten zerstört, der Wetterschutzcontainer beschmiert und der Lagercontainer aufgebrochen worden. Zudem hatten die Täter auch alle Sportgeräte gestohlen. Später wurde ein Großteil der BMX-Räder und Scooter wiedergefunden.

„Dennoch gab es das Problem, dass der Lagercontainer nicht mehr sicher zu verschließen war und wieder das Risiko eines Diebstahls bestand“, ergänzt die Jugendklubleiterin.

Firma Naumann als Retter

Dann habe sich Norman Naumann, Inhaber der Firma „Fenster Naumann“ aus Quermathen gemeldet. Er erklärte sich bereit, eine neue Tür mit einbruchsicheren Schlössern einzubauen und das zerstörte Fenster zu verschließen, außerdem hat er die Sitzbänke repariert: „Ich finde es sehr schade, wie die Jugendlichen mit dem Skate- und BMX-Park umgehen und möchte meinen Teil dazu beitragen, dass dieser wichtige Ort in Nauen erhalten bleibt.“

Sein vierjähriger Sohn beginne gerade mit Scooter fahren und werde vielleicht eines Tages auch mal diesen Park nutzen wollen. „Dass wir den Container wieder zum sicheren Verstauen der Geräte und Werkzeuge nutzen können ist eine Erleichterung. Über die Reparatur sind wir sehr dankbar“, sagt die Leiterin des Jugendklubs.

Anfragen per E-Mail an lisa.gentz@johanniter.de.

Von Andreas Kaatz