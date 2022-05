Nauener Campus-Klassen gewinnen Englisch-Wettbewerb

Nauen

Mädchen und Jungen der Klassen 8 und 9 des Internationalen Gymnasiums am Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen haben bewiesen, wie gut ihre Sprachkenntnisse sind. Aus dem diesjährigen Englisch-Wettbewerb„Go4Goal!“ sind die Klassen 8 und 9 jeweils als Sieger hervorgegangen. Sie setzten sich in ihren Altersklassen gegen mehr als 5200 Mädchen und Jungen von 175 Schulen aus Deutschland und Österreich durch. Insgesamt wurden die Besten in den Kategorien Grund-, Mittel- und Oberstufe sowie Berufsschule ausgezeichnet.

Hohe Sprachniveau am Campus

Der vom Verein „Go4Goal“ organisierte Englisch-Sprachwettbewerb soll beitragen, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an der englischen Sprache zu fördern und das Sprachniveau über Klassen und Schulen hinweg vergleichbar zu machen. Im Wettbewerb muss jeder Teilnehmer einen Toefl- oder Toeic-Sprachtest absolvieren.

Projektmanagerin Katrin Lehmann übergab auf dem Campus Nauen die Urkunden und Preise. Quelle: Privat

Zur Preisverleihung und Ehrung war Katrin Lehmann, Projektmanagerin von „Go4Goal“, nach Nauen gekommen. Englisch-Lehrerin Andra Schulze vom Campus Nauen freut sich: „Die Schülerinnen und Schüler erhalten nicht nur eine objektive Einschätzung ihrer Leistungen, was ihnen die Möglichkeit bietet, sich an diesen zu orientieren und weiterzuentwickeln. Viel wichtiger ist, dass so ein Wettbewerb auch leistungsschwächere Jugendliche motiviert, sich dieser Challenge zu stellen.“

Fahrt zum Tropical Island gewonnen

Die Überraschung folgte nach der Gewinnbekanntgabe. Denn die insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler der Klasse 8 und 9 haben jeweils einen Aufenthalt im Tropical Islands im Spreewald inklusive Übernachtung in Tipis gewonnen. Die volle Punktzahl beim Sprachtest erreichten fünf Schüler. Dafür erhielten sie Sachpreise wie Sprachkurse und Gutscheine für die Sprach-App Babble.

Mehr Informationen zum Wettbewerb sowie zu den Wertungen und Preisen in den einzelnen Kategorien gibt es unter www.go4goal.eu.

Von Jens Wegener