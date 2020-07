Nauen

Musik und Theater haben auf dem Nauener Leonardo da Vinci Campus bald ein neues Zuhause. Am Mittwoch wurde Richtfest für einen rund 1,9 Millionen Euro teuren Neubau gefeiert. Es ist das mittlerweile 13. Gebäude auf dem Gelände der Privatschule.

Neben drei Musikräumen beherbergt das so genannte Kreativitätshaus auch einen rund 400 Quadratmeter großen Veranstaltungssaal. „In dem Neubau findet nun endlich der Fachbereich Musik ein neues Zuhause. Die Kollegen mussten in den vergangenen Jahren immer wieder von einem Gebäude ins nächste ziehen“, sagte Schulleiterin Irene Petrovic-Wettstädt.

Für den Bau erhielt die Schule rund 239 000 Euro Fördermittel aus dem Leader-Programm und einen Kredit in Höhe von rund 1,15 Millionen Euro von der DKB. 50 000 Euro kamen aus dem Digitalpakt und rund 450 000 Euro aus Eigenmitteln. Ursprünglich sollte mit dem Bau schon im vergangenen Jahr begonnen werden. „Wir haben aber damals einfach keine Baufirma für dieses Projekt gefunden“, so Petrovic-Wettstädt. In diesem Frühjahr konnte es dann aber losgehen.

Das Kreativitätshaus soll künftig von allen Schülern des Leonardo da Vinci Campus genutzt werden. Quelle: Danilo Hafer

Hingucker des neuen Gebäudes wird eine knapp zehn Meter breite Glasfront auf einer Seite des großen Theatersaals, die sich komplett öffnen lässt. Im Außenbereich soll die Glasfront an ein Amphitheater anschließen, so dass Theater- und Musicalaufführungen oder Konzerte auch unter freiem Himmel möglich wären.

Dies möglich zu machen, stellte die Planer jedoch vor eine große Herausforderung. „Die Spannweite ist enorm. Der Fenstersturz für die Öffnung musste mit einem Sondertransport geliefert werden, da dieser aus einem Stück besteht“, sagte Architekt Marco Stelzel am Mittwoch.

Per Spezialkran mussten auch die vorgefertigten Deckenelemente montiert werden, von denen jedes rund 20 Tonnen wiegt. Um den Saal flexibel nutzen zu können, soll er mit einer mobilen Bühne ausgestattet werden. Die drei Musikräume erhalten je einen eigenen kleinen Probenraum. So kann dort ein Schüler sein Instrument üben, ohne die anderen im Klassenraum zu stören.

„Der Neubau ist aber nicht nur für unsere Schule, er soll auch der Stadt Nauen und den Ortsteilen offen stehen. Wir haben ja das Problem in der Stadt, dass es eigentlich keine großen Räume für Veranstaltungen gibt“, so Petrovic-Wettstädt. Fertiggestellt werden soll das Kreativitätshaus bis zum 9. Dezember. An diesem Tag soll es mit der Aufführung des Musicals „Antonia und der Reißteufel“ feierlich eröffnet werden.

Nicht nur für die Technik im neuen Saal konnte der Campus Mittel aus dem Digitalpakt nutzen. „Wir haben insgesamt 420.000 Euro bekommen. Davon konnten wir Dinge für unsere rund 1100 Schüler anschaffen, die wir uns sonst nie hätten leisten können, wie etwa einen 3-D-Drucker oder Sterilisationsgeräte für das Bio-Lab“, so Petrovic-Wettstädt.

Der Campus ist im Laufe der vergangenen Jahre stetig gewachsen. Der letzte Neubau wurde mit der Sporthalle im Jahr 2008 eröffnet. Das war Haus Nummer acht. „Seither haben wir weitere Räume und Gebäude angemietet und der nächste Neubau ist auch schon im Entstehen“, sagte die Schulleiterin. Haus 14 wird eine zweite Sporthalle. Baubeginn war Anfang Juni.

