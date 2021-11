Nauener Firma als Unternehmen des Jahres ausgezeichnet

Nauen/Potsdam

Als Unternehmen des Jahresim Land Brandenburg wurde am Donnerstag die Störk GmbH Nauen vom Ostdeutschen Sparkassenverband (OSV) ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Betriebe, die sich mit einem modernen Marketing und einem kreativen Potenzial am Markt behaupten und durch stabiles Wachstum dauerhaft Arbeitsplätze schaffen. 49 Mitarbeiter produzieren in der Firma Störk jährlich 330.000 Kubikmeter Blumenerde, Rindenmulch und Biofilter, 110.000 Paletten werden an Baumärkte ausgeliefert.

Firma Störk aus Nauen mit umweltfreundlichen Produkten

Die Auswahl an Rindenmulch und Blumenerde ist groß in den Baumärkten. Aber nur wenige bieten dies auf einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Basis an. Das Unternehmen des Jahres, die Störk GmbH aus Nauen setzt auf dieses Marktsegment. So werden in den Rindenmulch „Hackschnitzel“ aus einheimischen Fichten, Kiefern und Tannen verarbeitet. Bei den Blumenerden wird auf Torf verzichtet. Der schonende Umgang mit der Natur und Rohstoffen ist dem Unternehmen aus Nauen seit Jahren wichtig.

Der Geschäftsführende Präsident des OSV, Michael Ermrich, und Andreas Koch, Vorstandsmitglied der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, überreichten am Donnerstag in Potsdam den Preis an die Geschäftsführerin der Störk GmbH, Cordula Schmude.

Von MAZonline