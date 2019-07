Nauen Nauen - Nauener Kirche: Ein sicheres Zuhause für Dohlen und Turmfalken Als vierte Kirche im Osthavelland erhielt die evangelische Kirchengemeinde St. Jacobi in Nauen am Sonntag die Auszeichnung „Lebensraum Kirchturm“ vom Naturschutzbund (Nabu) Osthavelland überreicht. Im Kirchturm brüten Dohlen, Turmfalken und Schleiereulen. Die Nauener Kirchengemeinde unterstützt die Naturschützer, viele andere lehnen den gefiederten Besuch ab.

Die Dohle brütet im Osthavelland am liebsten in hohen Kirchtürmen – in der Nauener Kirche haben sie ein Zuhause gefunden. Quelle: Nabu