Kreißsaal in Nauen wieder offen: Das erste Baby kam schon um 3 Uhr zur Welt

Nauen

Maala heißt das erste Baby, das zum Neustart der Nauener Geburtenstation am Montag auf die Welt kam.Und die junge Dame hatte es besonders eilig. Sie wurde bereits gegen 3 Uhr geboren – rund drei Stunden, bevor der Kreißsaal offiziell eröffnet wurde.

Ihre Eltern – Stefanie Giese und Christian Beil – sind überglücklich über die Geburt ihres zweiten Kindes. Sie kamen in der Nacht aus Wittstock nach Nauen geeilt. „Die Wehen fingen schon an, aber wir haben es noch rechtzeitig geschafft“, freut sich Maalas Mutter. Gegen 2 Uhr trafen sie ein.

Ende einer Durststrecke

Um 6 Uhr dann schnitt Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland Kliniken Unternehmensgruppe, vor einer Kulisse aus Luftballons das offizielle Band durch. Damit markierte er nach 14 Monaten das Ende einer Durststrecke.

Denn am 1. Oktober 2018 mussten die Havelland Kliniken den Kreißsaal überraschend schließen. Es fehlte an Hebammen in Nauen. Zu dem Zeitpunkt war unklar, wann die Geburtenstation wieder öffnen wird. Mitte November schließlich kündigten die Havelland Klinikenan, am 2. Dezember wieder den regulären Betrieb aufnehmen zu wollen.

Viele Anrufe bekommen

Die Wiedereröffnung fand schon im Vorfeld große Resonanz, wie die leitende Hebamme Manuela Eggert berichtete. „Wir haben viele Anrufe bekommen. Eine Frau fragte, ob das wirklich wahr ist“, sagt sie. „Wir haben jetzt schon Anmeldungen für Geburten bis Mai 2020.“

Freuen sich auf die Schwangeren, die in Nauen entbinden wollen (v.l.): Manuela Eggert, Bianca Wenk und Anita Bendlin. Quelle: Andreas Kaatz

Dabei handelt es sich um bisher rund 40 Frauen. Gleich für Montag hatten drei Frauen einen Termin gemacht, die ihre Kinder im Januar beziehungsweise Februar erwarten. Bei der Anmeldung erfolgen gleich Untersuchungen, um das Risiko bei der Geburt später zu reduzieren.

Luftballons aufgeblasen

Bis zuletzt haben das Ärzte- sowie das Hebammenteam der Wiedereröffnung entgegen gefiebert. „Wir wurden bei den Vorbereitungen auch von unseren Familien unterstützt“, berichtete Manuela Eggert. So haben die Kinder der Mitarbeiter noch am frühen Sonntagabend Luftballons aufgeblasen, damit die große Eröffnung angemessen stattfinden kann. Zudem wurden Kekse gebacken.

In den Wochen davor arbeiteten Hebammen und Ärzte mit Hochdruck auf den Termin hin. „Wir haben unter anderem ein Notfalltraining durchgeführt“, sagte Yvonne Schwarz, Chefärztin der Gynäkologie. „Dabei wurden alle möglichen Situationen geübt.“ Beispielsweise ging es um den Notkaiserschnitt oder um Komplikationen bei der Geburt. Dabei wurden die Abläufe trainiert. Ein neu erarbeiteter Leitfaden legt die Standards fest.

Notfallklingelsystem eingerichtet

Außerdem verfügt der Kreißsaal jetzt über ein Notfallklingelsystem. Die Schwangeren bekommen bei ihrer Aufnahme Namensbänder, in die ein Notfallknopf integriert ist. „Damit kann man sich von überall bemerkbar machen“, sagt Yvonne Schwarz. Selbst in der Badewanne oder in der Caféteria. Und außerdem stehe das Perinatalzentrum nunmehr auch in Nauen wieder Frühchen ab der 32. Schwangerschaftswoche zur Verfügung.

Eine große Herausforderung bestand in den vergangenen Monaten darin, weitere Hebammen zu finden – Grundvoraussetzung, um den Betrieb wieder aufnehmen zu können. Das ist jetzt gelungen. Die Geburtshelferinnen arbeiten nun in einem hebammengeführten Kreißsaal.

„Sehr gute Arbeitsbedingungen“

Zu den Hebammen, die neu hinzugekommen sind, gehört auch Bianca Wenk. Die 41-Jährige ist seit acht Jahren Hebamme, kommt seit Juni von ihrem Wohnort Wandlitz zur ihrer neuen Arbeitsstelle nach Nauen.

Wie sie sagt, kenne sie Manuela Eggert, hat mit ihr bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Aber das war nicht der einzige Grund, um nach Nauen zu gehen. „Hier gibt es sehr gute Arbeitsbedingungen und außerdem war mir auch daran gelegen, dass der Kreißsaal wieder öffnet.“

Den Wunsch gab es schon lange

Ihr zur Seite stand in der ersten Schicht die werdende Hebamme Anita Bendlin. Die 41-Jährige aus Brieselang fing am 1. Oktober an. „Seit der Geburt meiner ersten Tochter habe ich den Wunsch, Hebamme zu werden. Jetzt hat es endlich geklappt“, sagte die Auszubildende.

Von Andreas Kaatz