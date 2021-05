Nauener Kumpels auf Herrentags-Tour zum Schloss Ribbeck

Ribbeck

„Wir freuen uns, dass wir wieder Gäste begrüßen können. Wir haben für unseren Start den Herrentag ausgewählt, um zu zeigen, dass wir wieder da sind“, so Frank Wasser, Geschäftsführer Schloss Ribbeck. Trotz Regen fanden die Besucher den Weg nach Ribbeck, um das Angebot wahr zu nehmen.

Zu den ersten Gästen zählten sechs junge Männer aus Nauen. „Wir kennen uns schon seit der Schulzeit und machen jedes Jahr am Herrentag unsere Radtour. Der Regen konnte uns nicht davon abhalten auch in diesem Jahr unsere Tour zu machen. Heute ging es von Nauen über Groß Behnitz nach Schloss Ribbeck und nachher wieder zurück.“ Auf Schloss Ribbeck machten sie Rast und versorgten sich dort mit Bier und Bratwurst – natürlich alles to go.

Frank Wasser (2.v.r.), Geschäftsführer Schloss Ribbeck, und sein Team freuen sich endlich wieder Gäste begrüßen zu können, wenn auch nur im Biergarten mit Speisen und Getränke to go. Quelle: Enrico Berg

Ab sofort gibt es an den Wochenenden im Biergarten von Schloss Ribbeck in der Zeit von 11 Uhr bis 15 Uhr kalte und warme Getränke, sowie Spezialitäten vom Grill. Alles nur zum Mitnehmen. Wenn die Corona-Bestimmungen es zulassen wird die Außengastronomie ab dem 21. Mai wieder geöffnet werden, dann können die Gäste sich Speisen wie zum Beispiel Spargelgerichte und Gerichte der Saisonküche schmecken lassen.

„Sollten die Inzidenzen ermöglichen, wollen wir uns schrittweise an unsere üblichen Öffnungszeiten herantasten“, so Frank Wasser. „Das havelländische Wetter wird sich hoffentlich in Zukunft etwas freundlicher zeigen, sodass unsere Gäste den Aufenthalt dann noch mehr genießen können. Wir bitten unsere Gäste um Tischvorbestellungen und einen aktuellen negativen Coronatest. Ab den 21. Mai wird dann auch wieder das Museum des Schlosses öffnen, selbstverständlich unter den aktuellen Hygienemaßnahmen und mit Abstandsregelungen.“

Für Pfingstsamstag ist eine Überraschung für die Besucher geplant. Frank Dittmer aus Falkensee wird mit seiner Drehorgel die Gäste musikalisch unterhalten. Auch das Kulturprogramm für den Sommer auf Schloss Ribbeck steht, Informationen hierzu finden Sie im Internet auf www.schlossribbeck.de

Von Hannelore Berg