Nauen

Ganz ohne Wehmut ging’s dann doch nicht. Am Mittwoch wurde nach fast vier Jahrzehnten Marina Micheel, bis dato stellvertretende Schulleiterin aus dem Schuldienst an der Käthe-Kollwitz-Grundschule Nauen, verabschiedet. An der Abschiedsfeier nahmen neben vielen Kindern, dem Förderverein der Schule und dem Kollegium auch Bürgermeister Manuel Meger (LWN) mit einer Delegation der Stadtverwaltung teil.

Seit 1976 im Schuldienst

Seit 1976 war Marina Micheel im Schuldienst, davon knapp vierzig Jahre an der Käthe-Kollwitz-Grundschule. Bürgermeister Meger bedankte sich für ihre hingebungsvolle Arbeit und das Vertrauen im Miteinander. Seit 1987 war sie dort als stellvertretende Schulleiterin tätig, erlebte zwei Schulleiterinnen und zwei Schulleiter – aktuell hat Nadine Croux das Amt inne. „Frau Micheel war immer Ansprechpartnerin – ob für die Schüler oder Schülerinnen, das Kollegium oder für die Schulleitung, für die sie vor allem eine wertvolle Unterstützung war“, betonte Nadine Croux. Frau Micheel war auch ein sehr aktives Mitglied im Förderverein der Schule.

Alarmübung als Überraschung

Die Abschiedsfeier wurde für Marina Micheel indes zur Riesen-Überraschung. Morgens gab es eine unangekündigte Alarmübung am letzten Schultag. Alle Kinder versammelten sich auf dem Schulhof. Für die pflichtbewusste Ordnung und Durchführung der Übung sorgte Frau Micheel höchstpersönlich.

In Reih und Glied sangen die Kinder ein für sie seit Wochen einstudiertes Lied. „Ich habe immer gewusst, was an der Schule vor sich geht. Es ist das erste Mal, dass ich nichts mitbekommen habe“, sagte sie ergriffen.

Pflichtbewusst wie man es von Marina Micheel kennt, verkündete sie, dass sie noch bis 31. Juli im Dienst und demnach auch in der Vorbereitungswoche des neuen Schuljahres noch ansprechbar sei.

