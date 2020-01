Neujahrsempfang: Ehrungen und Ausblick auf 2020

Nauen

Die Stadt wird sich auch 2020 wieder mit den Folgen des immensen Bevölkerungswachstums befassen müssen, der nach wie vor anhält. Und das heißt: Es wird investiert. „In diesem Jahr wird das Multifunktionsgebäude an der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule mit Grundschulteil fertig. Die Gesamtinvestitionen betragen rund 5,3 Millionen Euro“, verkündete Bürgermeister Manuel Meger (LWN) beim Neujahrsempfang der Stadt am Freitagabend im Schloss Ribbeck.

Etwa 120 Gäste

Rund 120 Gäste waren gekommen – Kommunalpolitiker, Vertreter der städtischen Schulen und Kitas sowie weiterer Einrichtungen. Und sie vernahmen, dass auch darüber hinaus an vielen Ecken gebaut wird. So soll damit begonnen werden, die Villa, in der sich die Kita „8. März“ befindet, zu einem Hort umzubauen. Rund 1,2 Millionen Euro sind dafür insgesamt eingeplant.

Zur Galerie Rund 120 Gäste waren der Einladung zum Nauener Neujahrsempfang im Schloss Ribbeck gefolgt. Bürgermeister Manuel Meger blickte in seiner Rede auf erfolgreiche Vorhaben im Jahr 2019 zurück und kündigte an, was 2020 zu erwarten ist.

Zudem will die Kommune rund 40 000 Euro für eine Teilsanierung der Kita in Hertefeld ausgeben. In der Käthe-Kollwitz-Grundschule sollen die Flure gemalert werden und für die Grundschule am Lindenplatz sind rund 300 000 Euro vorgesehen. Eine WC-Anlage an der Arco-Schule soll zudem saniert werden – für 265 000 Euro.

Spatenstich für Hort

Eines der größten Projekte in nächster Zeit ist der Neubau des Hortes, der die Arco-Schule entlasten soll. Mitte Februar ist der erste Spatenstich für dieses 3,7-Millionen-Euro-Projekt vorgesehen. Und es soll im Frühjahr die Sanierung der Hamburger Straße abgeschlossen werden. Anschließend beginnt die Sanierung der Dammstraße.

Des Weiteren reagierte Meger auf Kritik im vergangenen Jahr. Wegen Personalmangels musste das Stadtbadnämlich einen Tag in der Woche geschlossen bleiben und die übrigen Öffnungszeiten waren eingeschränkt. Dies bei bestem Badewetter.

Kooperation mit DLRG

„In Kooperation mit verschiedenen Partnern – hier kann ich vordergründig die DLRG nennen – arbeite ich daran, die Verfügbarkeit von Rettungsschwimmern sicherzustellen und ausreichend Fachpersonal für die Optimierung der Öffnungszeiten zu aquirieren“, kündigte er an.

Er verwies zudem darauf, dass auch im Vorjahr viel geschafft wurde und lobte dabei unter anderem den großen Einsatz der Feuerwehr beim Großbrand in Neukammer im Juli.

Dank an die Landfrauen

Außerdem gab es im Vorjahr auch hohen Besuch in Stadtgebiet. So kam nicht nur das niederländische Königspaar nach Neukammer zur Agrofarm, sondern auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Oktober nach Ribbeck. Während eines ökumenischen Gottesdienstes bekam er eine Erntekrone überreicht, die die Havelländer Landfrauen angefertigt haben.

Stellvertretend für den havelländischen Verein nahmen Stefanie Peters, Antje Schulz und Karin Gemballa den Dank und die Blumensträuße von Meger und vom Stadtverordnetenvorsitzenden Ralph Bluhm (LWN) entgegen. Eine zweite Erntekrone, die speziell die jungen Landfrauen angefertigt haben, konnten die Gäste des Neujahrsempfangs gleich im Eingangsbereich des Schlosses bewundern.

Besuch des Landtages

Neben Brauchtum und Geselligkeit werden die Landfrauen auch in diesem Jahr noch weitere Aktivitäten haben, wie Antje Schulz sagte. „Wir möchten in diesem Jahr einen Besuch im Landtag machen und uns von unserem Landtagsabgeordneten Johannes Funke durch das Haus führen lassen“, sagt sie.

„Und wir haben vor, einen Selbstverteidigungskurs zu machen, jedoch eher die jüngeren Landfrauen.“ Es soll eine sportliche Betätigung sein und Spaß machen. „Wenn man dann mal abends unterwegs ist, auch in Berlin, dann fühlt man sich etwas sicherer“, sagt Antje Schulz.

Präsente für den Seniorenrat

Darüber hinaus wurden am Freitag auch fünf Frauen vom Nauener Seniorenrat für ihre Arbeit geehrt. So gab es Präsente für Ute Krüger, Hannelore Walter, Evelyn Lenz, Gertraude Müller und Isolde Biele.

Von Andreas Kaatz