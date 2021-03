Nauener Osterrallye – jeder kann dabei sein

Nauen

Eine Woche lang lädt das Quartiersmanagement des vereins Mikado alle Kinder und deren Familien zu einer großen Osterrallye durch Nauen ein. Sie bietet die Möglichkeit ein paar farbige Osterferientage in unserer Funkstadt zu erleben. Ein Spaß für die ganze Familie.

Überall in der Stadt haben sich vom 29. März bis 5. April 40 pinkfarbene Häschen versteckt. Nur mit der Rally-Hasen-Karte wird klar, wo sie zu finden sind. Auf jedem Hasen steht eine Nummer und ein Hinweis für ein fehlendes Wort in der Ostergeschichte. Wer mitmacht, hat eine Woche Zeit, alle Hasen zu suchen, die Lücken der Geschichte auszufüllen und sie bis zum 6. April an den Verein zu schicken. Auf die Teilnehmer warten tolle Überraschungen und natürlich auch kleine Preise wie Spiele, Fußbälle und vieles mehr.

Die Osterüberraschung: Am Ostersamstag, 3. April, gibt es ein Osterhasenspecial.

Holt euch die Schatzkarte

Die Schatzkarte sowie die Ostergeschichte gibt es ab Montag, 29. März, im Internet: www.soziale-stadt.nauen/osterrallye, auf Facebook unter Mikado e. V. Nauen – Quartiersmanagement und auf Instagram unter mikadoev_nauen. Die Karten sind aber auch bei Famila, Rewe, am Nachbarschaftsgarten oder am Bürgerbüro abzuholen.

In der Ostergeschichte geht es um das Hasenkind „Pinki“. Anleitung/ Spielregeln:

1. Hol dir eine Rallye-Hasen-Karte und die Ostergeschichte.

2. Zum Mitnehmen brauchst du einen Stift, ein Blatt Papier, die Rally-Hasen-Karte und die Geschichte mit Pinki oder dein Handy.

3.Auf der Rallye-Hasen-Karte findest du verschiedene Punkte in Nauen. An diesen Orten musst du einen Pinken Hasen finden. Die Nummern und Hinweise helfen dir beim Vervollständigen der Geschichte.

4.Sende die Ostergeschichte mit Kontaktdaten bis zum 6. April an: nachbarschaftsgarten-nauen@mikado-nauen.de / oder lade sie auf der Website hoch.

5. Bitte lasse die Hasen dort, wo du sie gefunden hast, damit noch viele andere Hasensucher Freude an der Rallye haben.

6. Bitte haltet euch unbedingt an die Hygieneregeln und haltet Abstand.

