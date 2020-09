Nauener Schüler holen mehrfach Gold

Nauen

„Aus dir wird kein Sportler“ habe seine Lehrerin in der Grundschule zu ihm gesagt. Doch der heute 15-jährige Amadeus Gräber ließ sich nicht irritieren und machte das, was ihm Spaß macht. Und das mit Erfolg. Am vergangenen Wochenende wurde der Schüler des Nauener Leonardo-da-Vinci-Campus Deutscher U-16-Vizemeister im Neunkampf der Leichtathletik.

Tägliches Training

Der Sport nimmt einen großen Teil im Leben des Schülers ein. „Ich trainiere jeden Tag zwischen zwei und vier Stunden. Der Vorteil ist, dass der Sportplatz gleich in der Nähe meines Zuhauses ist, so habe ich nur einen kurzen Weg“, erzählt Amadeus Gräber. Zeit für Schule und andere Aktivitäten, wie etwa Klavierspielen, findet er dabei aber immer noch. „Das nimmt schon alles ziemlich viel Zeit in Anspruch. Aber es macht mir Spaß. Wäre das nicht so, würde ich es nicht machen“, sagt er.

Ab dem nächsten Jahr wird Amadeus Gräber dann in der U-18-Klasse antreten. Darauf wird er sich in der nächsten Zeit gemeinsam mit Trainer Manfred Hofmann vom SV Leonardo Da Vinci Nauen vorbereiten. So zielstrebig wie im Sport geht der 15-Jährige auch andere Bereiche an. So wisse er schon ganz genau was er einmal beruflich machen möchte. „Ich möchte Medizin studieren, das ist schon lange mein Wunsch“, sagt er. Für seine sportlichen Leistungen wurde Amadeus Gräber am Dienstag von Schulleiterin Irene Petrovic-Wettstädt mit einer kleinen Aufmerksamkeit geehrt.

Erfolgreich bei den Paralympischen Meisterschaften

Über eine solche durften sich auch Julian Höhne, Silas Hoffmann und Alexander Wriedt freuen. Die drei haben bei den paralympischen Nordostdeutschen Meisterschaften der Leichtathletik in Cottbus mehrfach Gold und Silber erkämpft. Die paralympischen Disziplinen gibt es im Sportverein erst seit dem vergangenen Jahr. Dass die Jungs nun schon große Erfolge erzielen, freut besonders Jugendtrainer Olaf Kosater.

„Es war wirklich emotional, auch für mich als Trainer. Die Jungs haben verschiedene körperliche Einschränkungen, aber sie können etwas und das dürfen sie auch zeigen“, so Kosater. Mit ihren Leistungen müssten sie sich nicht verstecken, ganz im Gegenteil, sie können locker mit den „normalen“ Athleten mithalten und diese in einigen Bereichen sogar übertreffen. „Es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, dass auch diese Schüler eine Chance im Sport bekommen“, sagt Kosater.

Potential im Unterricht erkannt

Und dass die Erfolge schnell kommen, zeigt allein das Beispiel von Julian Höhne. Der 12-Jährige hat erst vor knapp vier Wochen mit dem intensiven Training begonnen und nun am Wochenende viermal Gold in den vier Sprintdisziplinen geholt. „Julian, Silas und Alexander haben schon im Sportunterricht großes Potenzial gezeigt. Und ich bin froh, dass sie von ihren Eltern voll unterstützt werden“, sagt Kosater.

Von Danilo Hafer