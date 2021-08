Nauen

Immer wieder ist die Nauener Tafel auf Spenden angewiesen, denn das Finanzbudget reicht oft vorn und hinten nicht. So ist für Neuanschaffungen kaum Geld da, und auch die Reparatur der Fahrzeuge verschlingt einen großen Teil des Budgets. Drei der vier Transporter, die täglich unterwegs sind, um von den Supermärkten Lebensmittel-Spenden für Bedürftige einzusammeln, sind älteren Datums. „Wir hatten schon eine Menge Reparaturen“, sagte Tafel-Vorsitzende Katrin Gille.

Für andere Dinge bleibt da wenig übrig. Umso erfreuter waren sie und Kollegin Mandy Albrecht, dass die Firma Lidl unlängst eine große Summe zur Verfügung gestellt hat. 15 000 Euro konnten sie in Empfang nehmen und es insbesondere für die Finanzierung des Kinderrestaurants „Kinder-Oase“ in der Mittelstraße und des Tafel-Mobils einsetzen.

Flaschenpfand wird gespendet

„Mit unserem Kinderrestaurant bieten wir Schulkindern ein Frühstück und Mittagessen und in den Ferien Back-, Koch- und Bastelkurse an. Wir freuen uns daher sehr über den Spendenbeitrag, damit wir auch in Zukunft dieses schöne Angebot für die Kinder aufrecht erhalten können“, sagte Katrin Gille.

Bei dem Geld handelt es sich um Flaschenpfand, den die Lidl-Kunden gezielt für diesen Zweck zur Verfügung gestellt haben. Bei der Rückgabe von Leergut können sie nämlich an vielen Automaten per Knopfdruck entscheiden, ob sie einen Teilbetrag oder den gesamten Pfand spenden möchten.

„Mit der Pfandspende können die Tafeln über die klassische Lebensmittelspende hinaus gezielt finanziell gefördert werden. Dass unsere Kunden dies in einem so großen Umfang unterstützen, ist für uns eine großartige Bestätigung unserer Zusammenarbeit“, sagte Mario Weißenborn, Beauftragter für Mitarbeiter und Soziales in der Lidl-Regionalgesellschaft Kremmen, bei der nachträglichen symbolischen Scheckübergabe.

Kühlregale gekauft

Seit 2008 sind auf diese Weise schon rund 1,7 Millionen Euro allein in Berlin und Brandenburg für Projekte der Tafeln zur Verfügung gestellt worden. Die Entscheidung, welche der beantragten Projekte bedacht werden, fällt dabei der Bundesverband der Tafeln. In Nauen jedenfalls ist man froh, dass man nun so einige „Baustellen“ beseitigen konnte.

Wie Mandy Albrecht sagte, wurde das Geld aber auch dafür verwendet, Kühlregale anzuschaffen, so dass Waren wie Käse oder Wurst besser frisch gehalten werden können. „Und in der Sortierung wurde der Fußboden instandgesetzt und gefliest“, sagte sie. Außerdem konnten Thermo-Transportboxen besorgt werden, in denen Lebensmittel mit dem Tafel-Mobil zu jenen gebracht werden, denen es schwer fällt, sich das Essen selber abzuholen.

40 Haushalte beliefert

Denn die Nachfrage nach dieser Dienstleistung ist ungebrochen. Pro Woche steuern die Fahrer insgesamt 40 Haushalte an – an drei Tagen in der Woche. „Damit beliefern wir Rentner, die nicht mehr die Möglichkeit haben, hierher zu kommen. Mittlerweile haben wir einen festen Stamm“, sagte die Tafel-Chefin.

Die Touren gehen unter anderem nach Kienberg oder Hertefeld, nach Ribbeck, Retzow und Wagenitz sowie nach Nauen, Schwanebeck oder Markee. Darüber hinaus werden pro Woche im Schnitt 300 Familien versorgt, die zu den Öffnungszeiten zum Stammsitz nach Nauen oder in die Filialen in Brieselang, Friesack, Pessin, Ketzin/Havel und Elstal kommen.

Jetzt wieder normale Mengen

Die Corona-Pandemie hatte und hat auch Einfluss auf die Arbeit der Tafel, wie Katrin Gille erzählt. So war zwischenzeitlich die Menge an Lebensmitteln, die zur Verfügung gestellt wurden, zurückgegangen. Dies hing unter anderem auch damit zusammen, dass zu den Spendern Großmärkte für den Gastronomie-Bereich gehören, die während des Lockdowns deutlich weniger zu tun hatten. „Mittlerweile haben sich die Mengen aber wieder normalisiert“, sagte Katrin Gille.

Die Hygienemaßnahmen im Geschäft sind aber nach wie vor notwendig. Die Kunden müssen mit Maske kommen, ihre Hände desinfizieren, sich in die Liste eintragen und den Laden nach der Bedienung durch die zweite Tür wieder verlassen. „Sie melden sich morgens an und erhalten eine Nummer sowie die Uhrzeit genannt, wann sie hier sein sollen. Auf diese Weise vermeiden wir, dass es zu Menschenansammlungen kommt“, so Katrin Gille.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir suchen außerdem dringend einen Koch oder eine Köchin für die Kinder-Oase“, sagte sie. Der- oder Diejenige sollte natürlich Spaß am Kochen sowie ein Herz für Kinder haben. Vor Corona waren im Kinderrestaurant bis zu 70 Mädchen und Jungen am Tag versorgt worden, vergangene Woche immerhin schon wieder rund 30.

Von Andreas Kaatz