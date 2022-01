Nauener gewinnen im Agrarwettstreit

Havelland

Eine lange Tradition hat die Ziehung der Sieger des Landeswettbewerbes von Agraraktiv „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum“ für Brandenburger Schüler der 8. und 9. Klassen und der Sieger des Landeswettbewerbes von Landaktiv „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ für 5. Klassen auf der Bühne in der Brandenburg-Halle während der Internationalen Grünen Woche. Da diese auch in diesem Jahr nicht stattfindet, wurde die von den Schülern sehnsüchtig erwartete Ermittlung der Sieger in die Heimvolkshochschule am Seddiner See geholt.

Präsident als Glücksbringer

Hier, beim Träger beider Projekte, erfolgte die Siegerziehung durch Ehrengäste. Teilnehmer der Wettbewerbe und weitere Gäste konnten diese Aktion digital live miterleben. Glücksbringer waren der Präsident des Brandenburger Landesbauernverbandes Henrik Wendorff, der Vorsitzender des Trägervereins der Heimvolkshochschule Udo Folgart sowie die Direktorin der Heimvolkshochschule Antje Pecher. Digitale Grußworte hatten der Ministerpräsident von Brandenburg, Dietmar Woidke, und der Minister für Landwirtschaft, Axel Vogel, gesandt.

Grünes Wissen gefragt

An den Bildschirmen verfolgten mehr als 200 Gäste, vor allem Lehrer und Schüler von teilnehmenden Schulklassen, die Veranstaltung. Damit gingen der 6. Landeswettbewerb „Land-Wirt-Schaf(f)t-Raum“ und der 17. Landeswettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ zu Ende. Wie in den Vorjahren waren Schüler an Brandenburger Schulen aufgerufen, ihr Wissen zu den verschiedensten Themen unter Beweis zu stellen.

Mit diesen Wettbewerben möchten die Projekte Agraraktiv und Landaktiv das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Leben auf dem Lande, der modernen Landwirtschaft und an Grünen Berufen wecken.

Große Resonanz

Die Resonanz auf die Wettbewerbe war wie in den Vorjahren groß: an dem Wettbewerb für die 8. und 9. Klassen beteiligten sich 98 Schulklassen mit rund 2100 Schülern. Auch an dem Wettbewerb für die 5. Klassen gab es großes Interesse: 75 Schulklassen mit mehr als 1500 Schülern machten mit.

Die jeweils 20 Fragen zum Wettbewerb erforderten aktive „Forschungsarbeit“ der teilnehmenden Schulkassen, denn nicht immer lag die richtige Antwort sofort auf der Hand. Für die 8. und 9. Klassen galt es, sich mit Themen rund um die Grünen Berufe, Agrarpolitik, Pflanzenbau und Tierhaltung auseinanderzusetzen. Auch eine nicht ganz einfache Rechenaufgabe galt es zu lösen.

Bunter Mix bei den Jüngeren

Bei den Jüngeren waren die Fragen bunt gemixt. So ging es z.B. um Humus im Boden, die Bedeutung von Mooren, den Anbau von Meerrettich oder die Bezeichnung für eine Bienenkönigin. Auch nach dem Pansen bei Rindern, Linsen als Eiweißlieferant und den Bodenansprüchen für Heidelbeeren wurde gefragt.

In die beiden Gewinner-Losboxen hatten es alle Klassen geschafft, die mindestens 18 richtige Antworten hatten. Als Preisträger für den Wettbewerb von Agraraktiv wurden gezogen:1. Preis: Eine Klassenfahrt und der Besuch der Schüler-BraLa im MAFZ Paaren im Glien mit Programm am 6. Mai 2022: Klasse 8/4 des Goethe-Gymnasiums Nauen (HVL).2. Preis: Exkursion in einen Landwirtschaftsbetrieb in der Gewinnerregion: Klasse 9a der Goetheoberschule Trebbin (TF).3. Preis: Regionale Produkte für ein Klassenfest: Klasse NaWi 9 der Oberschule Brück (PM).

Beim Landeswettbewerb von Landaktiv gab es zehn Preisträger:1. Preis: Eine Klassenfahrt und der Besuch der Schüler-BraLa im MAFZ Paaren im Glien mit Programm am 5. Mai 2022: Klasse 5a der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Niedergörsdorf (TF).2. Preis: Eine eintägige Exkursion in einen Landwirtschaftsbetrieb in der Region: Klasse 5b der Max-Kienitz-Schule in Britz (BAR).3. Preis: Lernmaterial und Sachpreise für die gesamte Klasse: Klasse 5 der Grundschule Friedland (LOS).

Freude über klasse Klassenfrühstück

Über den Gewinn eines klasse Klassenfrühstücks können sich sieben weitere Schulklassen freuen:

Klasse 5a der A.-Lindgren-Grundschule in Wusterhausen (OPR).

Klasse 5b der Umweltschule Dissenchen in Cottbus.

Klasse 5b der Astrid-Lindgren-Grundschule in Falkenberg (EE).

Klasse 5b der Grundschule Nord in Finsterwalde (EE).

Klasse 5b der Grundschule „Thomas Müntzer“ in Niedergörsdorf (TF).

Klasse 5a der Grundschule Golßen (LDS).-Klasse 5a der Goethe-Grundschule Hohenleipisch-Plessa in Plessa (EE).

Die Einlösung der Gewinne erfolgt in Abstimmung mit den einzelnen Schulen in den nächsten Monaten. Die nächsten Wettbewerbe gibt es wieder nach den Herbstferien 2022.

