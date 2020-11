Nauen

50 zu 50 stehen die Chancen, dass die Nauenerin Julia Laura Wolf die Miss Brandenburg 2021 wird. Die 27-Jährige hat es geschafft, ist unter die Top 2 gewählt worden. Nun steht sie im Finale am 21. November oder am 5. Dezember im Wettstreit mit Fabienne Mönnich (21) aus Bad Saarow.

Die beiden Frauen setzten sich zuvor in einer Top 10 sowie Top 5 durch. „Ausschlaggebend waren eine digitale Challenge und vor allem die Persönlichkeit, Visionen und Ziele der jeweiligen Frauen. Die Top 2 aller Bundesländer, also 32 Damen, werden zum sogenannten Empowerment Day zusammen kommen“, sagt Andre Padecken, Marketingmanager des Veranstalters MGC-Miss Germany Corporation Klemmer GmbH & Co. KG. Bei dem Event sollen die unterschiedlichen Persönlichkeiten und Visionen der Frauen noch stärker herausgearbeitet werden, um sie auf ihrem weiteren Weg zu stärken, so Padecken.

Finale per Livestream verfolgen

Im Anschluss wählt die Fachjury die Siegerinnen eines jeden Bundeslandes und damit die Top 16 aus Deutschland aus. Bewertungsgrundlage hierfür seien Authentizität und Ausstrahlung, Kreativität und Unterhaltung, Professionalität und Expertise sowie Community-Care und Kritikfähigkeit. Die Siegerin jedes Bundeslandes hat am 27. Februar 2021 im Finale im Europa-Park in Rust die Chance, die neue Miss Germany zu werden.

Julia Laura Wolf beim Foto-Shooting. Quelle: Matthias Wolf

Zum jetzigen Zeitpunkt werde das Finale mit stark eingeschränkter Zuschauerzahl in der Arena des Europa-Parks geplant. Zusätzlich sei die Final-Show per Livestream auf YouTube zu verfolgen. „Falls wegen weiterer Corona-Richtlinien keine Zuschauer vor Ort sein dürfen, ist die Show ausschließlich im Livestream zu sehen“, so der Veranstalter.

Dank an die Online-Unterstützer

Für Julia Laura Wolf könnte ein Traum in Erfüllung gehen. „Natürlich habe ich auf ein Weiterkommen gehofft. Wenn man unter den Top 5 ist, will man doch ins Finale und dort gewinnen“, sagte die 27-Jährige der MAZ. Sie habe von ihrer Top-2-Teilnahme per Videobotschaft erfahren.

„Ich war super aufgeregt und nach der Bekanntgabe kurz erleichtert. Aber ehrlich gesagt, wird die Anspannung noch bis Mitte November oder Anfang Dezember anhalten. Da geht es dann darum, sich live vor der Jury zu behaupten.“ Workshops, Foto- und Videoshootings würden im Finale anstehen, so Julia. „Die Jury will sehen, was uns unterscheidet.“

„Dass ich jetzt zu den Top-2-Frauen des Bundeslandes Brandenburg gehöre, ist nur schwer zu fassen. Die ganze Unterstützung beim Online Community Voting weiß ich extrem zu schätzen. Es macht mich so glücklich, dass vor allem meine Familie und meine Freunde so krass hinter mir stehen“, so die Nauenerin. Aus ihrer Sicht habe die Fachjury ihre ehrliche, fröhliche und authentische Art überzeugt. „Genau darum geht es bei New Miss Germany: Sei du selbst! Ich bin mir immer treu geblieben und das zahlt sich jetzt aus.“

Zusatzabitur in Kunst gemacht

Am Nauener Goethegymnasium werden Julia Laura besonders viele Daumen gedrückt, weil die junge Frau dort 2012 ihr Abitur abgelegt hat. Damals in der Schulzeit sei sie eher eine „kleine ruhige Maus“ gewesen, anders als jetzt. „Ich denke, dass sich vielleicht meine Kunstlehrerin Frau Ginnhold an mich erinnern wird, der ich unendlich viel zu verdanken habe. Dank ihrer Unterstützung habe ich ein Zusatzabitur in Kunst gemacht, was ich gleichzeitig als Aufnahme- Projekt für mein späteres Medienmanagement-Studium einreichen durfte.“

Julia Laura mit ihrem Haustier. Quelle: Matthias Wolf

Jacqueline Ginnhold weiß noch sehr genau, wie Julia Laura sich um das freiwillige Zusatzabitur in Kunst beworben hatte, um ihren Abiturdurchschnitt zu verbessern, was auch gelungen war. „Das war ein sehr aufwändige Arbeit auf hohem Niveau, die Julia abgeliefert und der Bewertungskommission präsentiert hat. Es ging um eine Designkonzeption für ein Fitnessstudio und eine Planung für ein Café“, so die Kunstlehrerin. Das Lehrerteam freue sich, dass die Ex-Schülerin schon so weit im Wettbewerb gekommen ist.

Model und Moderatorin

Während und nach ihres Studiums arbeitete Julia Laura bereits als Kommunikations- und Gesundheitsmanagerin, sie baute ein Online-Musikmagazin mit auf und ist seit 2014 als Model und Moderatorin unterwegs. Später machte sie sich selbstständig als Personal-Trainerin für Musiker und arbeitet seit 2020 bei einem weltweit agierenden Fitnessunternehmen als Social Media Managerin.

Auf den Wettbewerb der Miss-Wahl stieß Julia per Zufall. Sie war als Model Teil der Kampagne der Schuh-Firma Tamaris namens „Wer ist Julia?“ Die Schuh-Models durften bei der Miss-Germany-Wahl im Vorjahr im Europa-Park in Rust als Zuschauer dabei sein, was Julia Laura dazu gebracht hat, selbst mitzumachen.

Von Jens Wegener