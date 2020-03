Ohne sie geht nichts: Die vielen Gesichter des Ehrenamtes

Nauen

Über Langeweile kann Christa Lagenstein nicht klagen. Fast 30 Jahre lang ist sie nun schon Vorsitzende des Awo-Ortsvereins Priort/Buchow-Karpzow – die erste und bisher einzige. Die 67-Jährige gehört zu den Gründungsmitgliedern. Ohne dieses Ehrenamt kann sie sich ihr Leben gar nicht mehr vorstellen. „Ich möchte etwas machen für ältere Menschen, das ist für mich wichtig“, sagt sie.

Nun ist Christa Lagenstein Teil einer Wanderausstellung, die im Rathaus Nauen zu sehen ist – eine Hommage an das Ehrenamt. Denn dieses hat bei der Arbeiterwohlfahrt viele Gesichter, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Rund 650 Menschen sind in ihrer Freizeit im Bereich des Awo-Bezirksverbandes Potsdam für andere Menschen tätig. 33 von ihnen werden nun anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Awo“ auf Bildtafeln vorgestellt.

Begeistert vom Engagement

„Es ist ein Querschnitt von dem, was bei uns an ehrenamtlicher Arbeit passiert“, sagt Bernd Schulze, Leiter der Awo-Ehrenamtsagentur, der die Ausstellung gemeinsam mit seiner Kollegin Kristiane Förster entwickelt hat.

Er zeigt sich immer wieder begeistert vom Engagement seiner „Schützlinge“. „Herr Stern beispielsweise ist über 80 und geht einmal in der Woche in eine Kita, um den Kindern das Schachspiel beizubringen. Das macht er mit solcher Hingabe, das ist toll“, sagt Schulze.

Vielfalt bei den Angeboten

Und es gebe noch mehr solcher Beispiele, wie etwa das von Petra Meistring, Elvira Bahlke und Roswitha Theiner, die regelmäßig Kochkurse in einem Potsdamer Seniorenzentrum machen. „Sie arbeiten mit Demenzkranken und kochen Dinge, die diese von früher kennen und an die sie sich erinnern. Dazu gehört unter anderem Pellkartoffeln mit Quark und Leinöl“, sagt Schulze. Oder Charlotte Ott. Im interkulturellen Familiencafé in Rathenow bringt sie Menschen mit Migrationshintergrund umgangssprachliches Deutsch bei.

Rund 60 000 Stunden leisten Ehrenamtliche jährlich im Bereich des Awo-Bezirksverbandes Potsdam. Quelle: Andreas Kaatz

Jeder hat seine eigene Geschichte, wie er zur Awo gekommen ist. Und daran kann sich auch die ehemalige Kita-Erzieherin Christa Lagenstein noch gut erinnern. Eigentlich begann es schon vor der Wende. „Ich hatte 1989 das Glück, dass ich in der Delegation war, die den Partnerschaftsvertrag zwischen Nauen und Spandau abgeschlossen hatte“, sagt sie. Dabei sei auch um den Austausch von sozialen Einrichtungen gegangen. Dann kam die Wende und es hatte nicht lange gedauert, dass sie Mitglied in der Awo wurde und Seminare besucht hat.

Ortsverein 1991 gegründet

„Meine Kinder waren damals schon 10 und 14 Jahre alt und da habe ich mir überlegt, dass ich auch etwas Ehrenamtliches machen könnte“, erinnert sie sich. 1991 kam es zur Gründung des Awo-Ortsvereins Priort/Buchow-Karpzow. „Ich bin gerne mit anderen Menschen zusammen“, sagt Christa Lagenstein und stellt gemeinsam mit vielen Mitstreitern so einiges an Veranstaltungen auf die Beine.

Unter ihnen sind auch Marianne Skowrnowski, ebenfalls Gründungsmitglied, sowie Barbara Braun, die gemeinsam mit ihr die Ehrenamtsausstellung mit dem Titel „Und was machst du so?“besucht haben.

Rund 40 Veranstaltungen

Rund 40 Veranstaltungen bietet der Ortsverein Priort/Buchow-Karpzow seinen derzeit 33 Mitgliedern im Jahr an. Es gibt den monatlichen Kaffeeklatsch, von Herbst bis Frühjahr wird Sport getrieben in einer Halle in Wustermark und im Mai wartet wieder das Matjesheringsessen. Außerdem wird zu Wanderungen und Ausflügen eingeladen. „In Kürze wollen wir nach Potsdam zum Telegrafenberg“, sagt Christa Lagenstein.

Gleich zwei Absichten verfolgt die Arbeiterwohlfahrt mit ihrer Ausstellung übers Ehrenamt. „Wir wollen einen Einblick, geben, warum Menschen ehrenamtlich tätig sind. Und vielleicht kommt daraufhin der eine oder andere, der sich auch engagieren möchte, nicht nur in der Awo“, hofft André Saborowski, Vorstand des Awo-Bezirksverbandes Potsdam. Nauens Vize-Bürgermeisterin Daniela Zießnitz sagte: „Das Ehrenamt ist sehr gefragt. Wir als Kommune können nicht alles anbieten, was mit Hilfe des Ehrenamtes möglich ist.“

Bis 27. März zu sehen

Die Ausstellung kann bis 27. März besucht werden: montags nach Vereinbarung, dienstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, freitags nach Vereinbarung.

Von Andreas Kaatz