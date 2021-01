Neue Bäume für Nauens Feldstraße

Nauen

Endlich war es soweit: In der Feldstraße von Nauen wurden alle freien Baumscheiben bepflanzt. Mit der jetzigen Vervollständigung der Baumallee und der Installation der Ausstellung im Dezember 2020 ist das Projekt Feldstraße nun nahezu abgeschlossen. Nachdem im letzten Jahr bereits vier Stadtbirnen am westlichen Ende der Feldstraße gepflanzt wurden, hat die Gala-Bau-Firma Arndt aus Börnicke nun 18 weitere Bäume in die Erde gebracht.

Die fünf Weißdorngehölze, sieben Zierkirschen und fünf weiteren Stadtbirnen wurden zusätzlich mit Gießringen versehen, sodass eine Bewässerung von bis zu 100 Litern möglich ist. In Anbetracht der heißen und regenarmen Sommer brauchen die Stadtbäume viel Zuwendung.

Für die jungen Bäume werden Paten gesucht. Quelle: privat

Die Nauener werden aufgerufen, eine Baumpatenschaft über ihrem Lieblingsbaum zu übernehmen und so beim Anwuchs zu helfen. Interessenten können sich beim Quartiersmanagement bei Xinglang Guo-Lippert unter Telefon 0176 – 22175532 melden.

Von MAZonline