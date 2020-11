Neue Bereitschaftspraxis in der Klinik Nauen

Nauen

Eine ärztliche Bereitschaftspraxis wird am 4. November in der Klinik Nauen eröffnet. Dort erhalten Patienten medizinische Hilfe bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen zu Zeiten, in denen Arztpraxen in der Regel geschlossen sind. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) betreibt die Praxis in Zusammenarbeit mit der Havelland Kliniken GmbH.

Es ist die 18. Bereitschaftspraxis ihrer Art im Land Brandenburg. „Damit haben wir nun ein landesweites Netz“, sagt Andreas Schwark, stellvertretender Vorsitzender der KVBB. Er empfiehlt allen Patienten, sich bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen telefonisch an die Nummer 116117 zu wenden, wenn die Arztpraxen geschlossen sind. „Dort erreicht man die zentrale KVBB-Koordinierungsstelle in Potsdam. Die medizinisch geschulten Mitarbeiter nehmen die Anrufe entgegen, beraten die Patienten und leiten sie in die individuell richtige Versorgung. Dabei wird insbesondere auch auf die ärztliche Bereitschaftspraxis in der jeweiligen Region verwiesen“, so Schwark. „Für immobile Patienten gibt es in dringenden Fällen weiterhin einen Besuchsdienst.“

„Wir freuen uns, dass mit der Bereitschaftspraxis in Nauen die Zusammenarbeit der Havelland Kliniken mit der KVBB vertieft werden kann. Dies ist ein weiterer Schritt, um das Angebot der akut- medizinischen Versorgung für die Patienten in einer Klinik räumlich zu konzentrieren“, resümiert Jörg Grigoleit, Geschäftsführer der Havelland Kliniken GmbH.

Die ärztliche Bereitschaftspraxis in der Ketziner Straße 19 in Nauen ist geöffnet: Mittwoch 16 bis 21 Uhr, Freitag 15 bis 21 Uhr, Wochenende, Feiertage sowie 24. und 31.Dezember von 9 bis 19 Uhr. Patienten müssen lediglich ihre Krankenversicherungskarte mitbringen.

Von MAZonline