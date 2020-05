Börnicke

Im Nauener Ortsteil Börnicke und im Gemeindeteil Ebereschenhof werden sich Bienen und andere Insekten bald wohler fühlen, weil sie mehr Lebensraum und Futter bekommen. In einer Pflanzaktion, initiiert vom Börnicker Ortsbeirat, wurden am Wochenende mehrere Blühstreifen angelegt. Dabei halfen einige Einwohner, der Ortsteilbeauftragte der Stadt Nauen und viele Sponsoren. „Ich kann mich nur für das Engagement der Bürger bedanken. Jeder Einzelne hat damit seinen individuellen Beitrag für die Natur geleistet und damit zumindest ein wenig von dem zurückgegeben, was die Natur uns täglich bietet“, sagte Nauens Bürgermeister Manuel Meger.

Bereits im Vorjahr geplant

Geplant worden war die Gemeinschaftsaktion schon im vergangenen Jahr. Nur hatte damals noch niemand mit Corona gerechnet. Es sollte eigentlich nach der Arbeit im Frühjahr einen geselligem Ausklang geben. „Weil ein größerer Rahmen nun nicht möglich war, haben wir in kleiner Runde die Sache gewürdigt“, erklärte Ortsbeiratsmitglied Robert Pritzkow und ergänzte: „Das Insektensterben trifft zuallererst die Landwirte und die Menschen, die in ihren Gärten selbst Gartenbau betreiben. Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, die Insektenvielfalt zu erhalten und unser Dorf attraktiver gestalten.“

Blühpaten sollen wässern

Im vergangenen Herbst hatten die Ortsbeiratsmitglieder begonnen, mögliche Flächen für Blühwiesen zu kartieren und Paten für die Pflege zu akquirieren. „Dabei setzen wir auf Teamarbeit, denn nur gemeinsam kann dieses Vorhaben erfolgreich sein“, meinte Ortsvorsteher Markus Arndt. Umso mehr habe er sich gefreut, dass es gelungen sei, Leute zu finden, die Blühpatenschaften übernehmen. Zu deren Aufgaben gehört es, in der Anwachsphase die Blühstreifen zu wässern, weil es ein niederschlagsarmes Frühjahr war. Im Herbst muss gemäht werden und im nächsten Jahr sollen die Streifen neu angelegt werden.

Stadt Nauen gab einen finanziellen Zuschuss

Für die Umweltaktion hatte der ortsansässige Verein Motschenhöhle einen Zuschuss bei der Stadt Nauen beantragt und bekommen, um Maschinen ausleihen zu können. Das Saatgut lieferte – wie im vergangenen Jahr – der landwirtschaftliche Betrieb Agro Farm Nauen. Ortsvorsteher Markus Arndt stellte von seiner Firma Arndt Garten- & Landschaftsbau GmbH Werkzeuge, Maschinen und einen Wasserwagen bereit. Ina Tober, ebenfalls Mitglied des Ortsbeirates, sagte: „Dieses Engagement für das Dorf macht das Landleben aus. Wir hoffen, im nächsten Jahr eine große Pflanzaktion nachholen zu können.“

