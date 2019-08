Nauen

Vor rund zwei Monaten erklärte der Mobilfunkanbieter Vodafone Deutschland, dass der Konzern in ganz Brandenburg 96 neue Funkmasten mit LTE-Technik installieren werde. Der Brandenburger Nordwesten gehörte zunächst nicht zur Schwerpunktregion des Projektes. Dennoch wird in die Region, darunter auch die Stadt Nauen im Havelland davon profitieren.

Darüber informierte der Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke ( CDU). „Der Vorstandsvorsitzende der Vodafone Deutschland GmbH, Dr. Hannes Ametsreiter, hat mir mitgeteilt, dass die Stadt Nauen nun mit LTE-Technik versorgt wird. Für Nauen ist das natürlich eine gute Nachricht“, so Steineke. Dennoch sei dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein, betonte Steineke, der 2017 im Rahmen einer Funklochtour, unter anderem war er in Kleßen-Görne unterwegs, auf das Thema aufmerksam machte. „Viele Orte mit akut schlechtem Mobilfunkempfang bleiben leider immer noch auf der Strecke“, so Steineke.

Daher werde der Bund nun eine staatliche Gesellschaft errichten. Diese soll in Zukunft für flächendeckenden Mobilfunk auf dem Land sorgen. Auch der Vodafone-Wettbewerber Telekom hat mittlerweile auf politischen Druck reagiert und errichtet zusätzliche Masten. Steineke begrüße zudem, dass auch die Landesregierung das Problem endlich erkannt habe. „Durch den Funklochmelder der CDU-Landtagsfraktion musste sich auch die Landesregierung eingestehen, dass es in Brandenburg von Funklöchern nur so wimmelt. Wir werden auch hier den Druck weiter hochhalten“, so Steineke abschließend.

Von MAZ