Kita ist noch im Bau, erhält aber schon einen Namen

Berge

Noch dauert es ein paar Monate, bis die neue Kindertagesstätte in Berge eröffnet werden kann. Doch schon jetzt soll der Name der Kita festgelegt werden. Mit diesem Thema will sich der Ortsbeirat in seiner Sitzung am Dienstag, 3. März, ab 18 Uhr in der Alten Schule befassen.

Im Vorfeld hatten die Bürger Gelegenheit, sich an der Namensfindung zu beteiligen. Zur Auswahl standen drei Vorschläge: Kita „Sausewind“, Kita „Mühlenwichtel“ und „Kita zur alten Schäferei“. Darüber hinaus konnten die Einwohner eigene Vorschläge einreichen. Alles zusammen musste auf einem Flyer bis 31. Januar abgegeben werden.

Die Kita entsteht derzeit am Sportplatz und soll später über 41 Plätze verfügen. Die Fertigstellung wird voraussichtlich bis 1. September erfolgen.

Von Andreas Kaatz