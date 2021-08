Neue Straße in Niebede freigegeben

Niebede

Anwohner und Besucher von Niebede können sich über eine neue Fahrbahn in ihrem Ort freuen: Die Bahnstraße in Niebede wurde am Donnerstag nach einer gründlichen Erneuerungskur wieder für den Verkehr freigegeben. Nauens Bürgermeister Manuel Meger schnitt gemeinsam mit Ortsbeiratsmitglied Sylvia Mollnau (beide LWN) und weiteren Akteuren der Baumaßnahme das Band durch, und kurz darauf rollten auch schon die ersten Autos über die Fahrbahn.

Trag- und Deckschicht erneuert

„Voll und ganz im Zeitplan“ verlief der dreimonatige Ausbau des 160 Meter langen Abschnitts der Bahnstraße im Nauener Ortsteil Niebede, sagte der Bürgermeister bei der offiziellen Freigabe. 100 000 Euro wurden von der Stadt investiert, bei der die Asphalt-Trag- und -Deckschicht erneuert wurden. Bürgermeister Meger dankte der ausführenden Baufirma Diamant Verkehrsbau Service GmbH für die zuverlässige Durchführung der Sanierungsmaßnahme sowie der DLG für die Planungsarbeiten. „In diesem Haushaltsjahr wurden in der Kernstadt oder in den Ortsteilen viele Straßen instandgesetzt oder ausgebessert. Der Abschnitt in der Bahnstraße in Niebede, in Wachow und der Flurweg in Ribbeck sind die Investment-Baumaßnahmen, die wir im Jahr 2021 geplant haben und erfolgreich abschließen konnten.“

Besichtigung mit Pferdekutsche

Bei einer Besichtigung der Gemarkung Wachow sei man damals auf Einladung des Ortsvorstehers Uwe Bublitz (LWN) die gesamte Wegstrecke mit einer Pferdekutsche entlanggefahren und man habe über Straßenzustände gesprochen. „Im Bereich der Bahnstraße musste man aber aussteigen, weil man sonst aus der Kutsche herausgefallen wäre“, erzählte der Bürgermeister am Rande der Veranstaltung.

Anwohner befürchten Rennpiste

Die erneuerte Fahrbahn wird jedoch nicht von allen Anwohner positiv gesehen, sie befürchten, dass die Straße zur Rennstrecke wird (MAZ berichtete).

Von MAZonline