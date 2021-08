Neuenkammer

Ein Zeuge entdeckte am Montagabend am Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Chaussee in Neuenkammer bei Nauen einen verletzten Mann und rief den Rettungsdienst. Der rief die Polizei hinzu, weil der Mann offenbar Stunden zuvor einen Unfall hatte.

Dieser berichtete den Beamten, dass er nachmittags Alkohol getrunken habe und auf dem Heimweg mit dem Rad gestürzt sei. Ein Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Der Mann kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Von MAZonline