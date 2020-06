Nauen

Der Lionsclub Osthavelland hat ab 1. Juli einen neuen Präsidenten: Arnim Rohwer aus Dallgow-Döberitz wird Nachfolger von Michael Ziesecke aus Falkensee. Alks Vizepräsident fungiert Bernd Müller aus Ketzin/ Havel, zweiter Vize ist Frank Wasser aus Päwesin.

Zum neuen Team von Rohwer gehören außerdem Dietmar Jeserich aus Hennigsdorf als Sekretär und Hartmut Siegelberg aus Nauen als Schatzmeister. Die Führung des Lionsclub Osthavelland wechselte traditionell zur Jahresmitte.

Tankgutscheine für Musiker

Im Rahmen einer Charterfeier auf Schloss Ribbeck ließ Michael Ziesecke sein Lionsjahr Revue passieren. Dieses war in der zweiten Hälfte vor allem durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie geprägt.

„Aber auch hier konnten wir helfen, beispielsweise durch die Tankgutscheine für elf Musiker des Kirchenkreises aus Falkensee, die inzwischen in über 120 Einsätzen den Bewohnern von Senioren- und Pflegeheimen mit ihrer Musik Abwechslung verschafft haben und die Patienten im Nauener Krankenhaus erfreuten“, sagte Ziesecke.

Jugendaustausch wird gefördert

Der neue Präsident Arnim Rohwer hat für seine Amtszeit bereits konkrete Vorstellungen zu Projekten, die er in seiner Präsidentschaft umsetzen will. So will man weiterhin das soziale Engagement in der Region würdigen. Zudem ist ein Projekt an Schulen zur Stärkung der Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen geplant.

Darüber hinaus soll erstmals in der Region das Internationale Jugendaustauschprogramm von den Lions unterstützt werden: Man will Jugendliche aus dem Osthavelland fördern, die Interesse an einem dreiwöchigen Auslandsaufenthalt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Gegenzug wird das Jugendcamp des Lionsdistrikts mitgestaltet.

Lionsclub wird 20

Eine Höhepunkt wird unter der Präsidentschaft von Arnim Rohwer die Feier zum 20-jährigen Bestehens des Lionsclubs sein, der am 7. März 2001 gegründet wurde. „Seit zwei Jahren heißen wir Lions Club Osthavelland, und das beschreibt den Wirkungskreis unseres Club perfekt“, meinte er mit Blick auf die Herkunft der Lionsfreunde und der Aktivitäten, die dieser unterstützt.

Von Andreas Kaatz