Neues Wohnbauvorhaben an der Graf-Arco-Straße

Nauen

Ein neues Wohnbauvorhaben ist an der Graf Arco-Straße in Nauen geplant. In seiner nächsten Sitzung am 12. März wird sich der Bauausschuss mit dem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan an der Stelle befassen.

Konkret geht es um ein Areal nördlich der Bahnlinie, zwischen Utershorster Weg und den Kleingärten. Auf einer Fläche von rund 2,5 Hektar sollen Wohnungen entstehen. Momentan befinden sich dort Lager- und Werkhallen sowie ein Wohnhaus. Im jetzigen Flächennutzungsplan ist das Areal noch als Grünfläche mit Zweckbestimmung Kleingärten ausgewiesen und im aktuellen Entwurf zur Änderung des FNP als Wohnbaufläche.

Soziale Mischung

In dem Gebiet sollen nach Vorstellung des Investors Reihen- sowie Doppel- und Mehrfamilienhäuser entstehen. Vorgesehen ist dabei eine zwei- bis dreigeschossige Bebauung. „Es soll eine soziale Mischung gesichert werden“, sagte Architekt Wolfgang Engel bei der Vorstellung.

So ist vorgesehen, dass die Wohneinheiten für alle Nutzergruppen als Miet- und Eigentumswohnungen gebaut werden. Geplant ist unter anderem auch die Errichtung eines Spielplatzes mit rund 840 Quadratmetern.

Blockkraftheizwerk geplant

Die Grün- und Freiflächen sind unter anderem in Form von Mietergärten realisiert werden. Außerdem wird es auf der Fläche Vorgärten geben, zudem sind Dachbegrünungen geplant. „Und das Energiekonzept sieht die Errichtung eines Blockkraftheizwerkes, unterstützt durch Solarenergie, vor“, sagt der Architekt. Die Zufahrt zum Grundstück soll von der Arco-Straße aus erfolgen.

Wie Nauens Bauamtsleiter Bert Lehmann unlängst im Bauausschuss sagte, könne er sich noch nicht so recht vorstellen, dass auf dem Grundstück 135 Wohneinheiten – gleichbedeutend mit mehr als 300 Einwohnern – untergebracht werden können, wie es der Investor vorhat, eher nur 70 bis 80. Ansonsten komme das Konzept von der Aufteilung der Häuser und Grünflächen her angenehm rüber.

Anwohner sollen mitreden

Laut Architekt soll ein Normales B-Plan-Verfahren mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung durchgeführt werden. Oliver Kratzsch ( SPD) indes meinte, dass es schon Widerstand in der Einwohnerschaft gebe. Er empfahl dem Investor, im Verfahren auf die Anlieger zuzugehen.

Und Bürgermeister Manuel Meger (LWN) meinte, dass man immer noch eine Bürgerwerkstatt machen könne, wenn sich im Zuge des Offenlagebeschlusses etwas ergeben sollte.

Von Andreas Kaatz