Neukammer

Für zwei junge Hausrotschwänzchen endete der große Scheunenbrand in Neukammer vor einigen Tagen gerade noch glimpflich.

Ein Mitglied der Brandwache fand das gefiederte Geschwisterpärchen am Rande der Löscharbeiten und brachte es nach seinem Einsatz zur Tierarztpraxis am Wasserturm in Nauen, wo sich Tierarzthelferin Beatrice Mothes der beiden annahm.

Jungvögel werden von Hand aufgezogen

„Die Jungvögel rochen ganz stark nach Rauch“, erzählt sie. Zur weiteren Betreuung habe sie die Vögel mit zu sich nach Hause genommen, da sie ihre Eltern im Feuer verloren hatten. „Ohne fremde Hilfe würden sie verhungern“, so die Tierfreundin.

Zwei Wochen müssen die Vögel nun erst einmal gefüttert werden. Kulinarisch stehen dabei vor allem frische Würmer auf dem Speiseplan.

