Der kleine Ort Neukammer bei Nauen entging Dienstagnacht nur knapp einer Katastrophe. Gegen 13 Uhr am Mittag geriet dort aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand. Nachdem das Feuer zunächst unter Kontrolle schien, fachten die Flammen in der Nacht erneut auf und breiteten sich aus.

Zwei Lagerhallen und drei ehemalige Stallungen, in denen rund 4000 Strohballen lagerten, standen in Flammen.

Zur Galerie Der Brand von mit Stroh und Heu gefüllten Scheunen in Neukammer konnte auch nach mehreren Stunden nicht gelöscht werden. Er breitete sich auf der trockenen Fläche neben dem landwirtschaftlichen Hof aus und forderte die Feuerwehrleute auch in der Nacht.

„Das Feuer drohte dann auf den daneben liegenden Landwirtschaftsbetrieb der Agro Farm überzutreten, dort gibt es auch ein großes Tanklager“, erklärte Nauens Bürgermeister Manuel Meger. Auch Wohnhäuser waren in Gefahr.

20000 Liter Diesel gelagert

„Wir hatten gerade erst 20 000 Liter Diesel für unsere landwirtschaftlichen Fahrzeuge bekommen. Hätte die Feuerwehr nur zehn Minuten später mit dem Löschen begonnen, wäre alles verloren gewesen“, sagte Landwirt und Geschäftsführer Dirk Peters. Mit Unterstützung aus Dallgow-Döberitz und Brieselang gelang es den Einsatzkräften der Nauener Feuerwehr die Gebäude zu kühlen und ein Übertreten der Flammen zu verhindern.

„Die Feuerwehr hat uns wirklich gerettet. Dafür kann man ihnen gar nicht genug danken“, sagte Peters. Er hatte Glück im Unglück. Am Mittwochmorgen funktionierte lediglich die Photovoltaik-Anlage auf einem seiner Gebäude nicht mehr.

Der Scheunenbrand breitete sich in der Nacht aus. Quelle: Julian Stähle

Ganz andere Sorgen hat nun Lars Schmidt, Leiter der Milchviehproduktion der Brandenburger Vermarktungs- und Dienstleistungs GmbH, die ihr Stroh in den Hallen lagerte. „Wir versuchen jetzt bei allen Nachbarn und befreundeten Landwirten Stroh zu bekommen, oder zuzukaufen, damit wir den Winter überstehen“, so Schmidt. Das Stroh stammte hauptsächlich aus dem vergangenen Jahr und war als Vorrat für den Winter angelegt. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 600 000 Euro.

Glutnester müssen mühsam gelöscht werden

Nachdem das Feuer im Laufe der Nacht unter Kontrolle gebracht werden konnte, rückte die Feuerwehr am Mittwochmorgen mit schwerem Gerät an. „Die Kameraden müssen die ganzen Strohballen auseinanderziehen, um alle Glutnester abzulöschen. Dafür wurden zunächst die Seitenwände der Hallen eingerissen“, erklärte Manuel Meger, der sich am frühen Morgen mit Stadtbrandmeister Jörg Meyer den Brandort anschaute. In der Nacht waren 33 Feuerwehrleute im Einsatz, Mittwochmorgen wurden sie abgelöst.

Die Hallen wurden durch das Feuer komplett zerstört. Quelle: Julian Stähle

Warum das Feuer in der Lagerhalle ausbrach, ist derweil unklar. Dirk Peters und Lars Schmidt sind sich jedoch sicher: „Wir gehen von Brandstiftung aus, eine Selbstentzündung schließen wir aus.“

Bereits in der Nacht war die Polizei mit sechs Beamten und zusätzlich zwei Kriminalisten vor Ort. Ermittelt wird wegen Brandstiftung. Mit der Spurensicherung kann jedoch erst begonnen werden, wenn die Löscharbeiten vollständig beendet sind.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

„Es wurden bereits Zeugen befragt, allerdings gibt es keine Tatverdächtigen oder Anhaltspunkte. Daher wird in alle Richtungen ermittelt“, sagte Heiko Schmidt, Pressesprecher der Polizeidirektion West. Neben vorsätzlicher Brandstiftung seien auch ein technischer Defekt oder Fahrlässigkeit als Brandursache zu prüfen.

Von Danilo Hafer